İnegöllü mobilyacıların gözü İngiltere pazarında

İnegöl mobilyası için yeni bir pazar oluşturmayı hedefleyen gezi, fuar ile eş zamanlı olarak 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geziye katılacak İnegöllü 20 mobilya firması temsilcisi, Manchester Mobilya Fuarı’nı ziyaret edecekler. Ziyaretçiler Londra’da ikili iş görüşmeleri yapma imkânı da bulacak.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İngiltere’de düzenlenen mobilya fuarı ziyaret turuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bütün sektörlerdeki üyelerinin yenilikleri takip etmesi için muhtelif çalışmalar yaptıklarına vurgu yaptı. Bunlar arasında yurt içi ve yurt dışı fuar gezileri ve iş gezileri olduğuna dikkat çeken Uğurdağ, bu kapsamda mobilyacı üyeleri için önemli bir organizasyon daha yapacaklarını söyledi.

İngiltere’ye ilk fuar ziyareti

Yavuz Uğurdağ, mobilya ithalatında dünya üçüncüsü olan İngiltere’nin Türkiye için yeni ve çok değerli bir pazar olabileceğini de söyledi. İnegöl’den İngiltere’ye ilk defa böyle bir fuar turu gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Yavuz Uğurdağ, “Mobilya sektörü katma değeri yüksek bir sektör. Bu nedenle İnegöl’ün ihracatının artması, Türkiye ekonomisine katkısının artması anlamına geliyor. Bu da ülkemizin cari açığın azaltılmasına katkı sunmak demektir. İngiltere bizim için hem yeni hemde çok değerli bir pazar. Gezinin bu yüzden önemi çok büyük. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan mobilyacılarımızın, bu geziyle yeni fırsatlar yakalayacağına inanıyorum” dedi.