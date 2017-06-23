İnegöl’lü öğrencilerin tercihi meslek

Lise düzeyinde okuyan 14 bin öğrencinin 6 bini sanayi ve ticaret kentine katkı sağlamak için Mesleki ve Teknik Liselerde eğitim görüyor.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, İnegöl’de eğitim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun genç yaşta meslek öğrendiğinin altını çizdi. İnegöl’deki eğitim çalışmalarını değerlendiren Bilican, hayırsever, millet ve devlet işbirliğinde İnegöl eğitimine büyük katkıların sağlandığını, bu katkılar arasında hayırsever işadamı Mehmet Yıldız’ın Türkiye’de tek olan Mesleki Eğitim Kampusunu İnegöl’e kazandırdığını söyledi.

52 bin 600 öğrenci eğitim görüyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilican, mesleki eğitim verilerine göre, Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 14 bin 148 öğrenciden 6 bin 100’ünün Meslek Liselerinde, 2 bin 333’ünün ise İmam Hatip Liselerinde eğitim görmekte olduğunu kaydetti. 255 bin 32 nüfusa sahip olan İnegöl’de, 136’sı resmi, 23’ü özel olmak üzere 159 okulun eğitim verdiğini bildiren Bilican, okullardaki 2 bin 6 derslikte 52 bin 600 öğrencinin eğitim görmekte olduğunu ifade etti.

6 bin 100 meslek liseli

Bu öğrencilerden 34 bin 498’inin İlk ve Ortaokul, 14 bin 148’inin Ortaöğretim, 4 bininin ise okul öncesi eğitimi gördüğünü belirten Bilican, Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 14 bin 148 öğrenciden 6 bin 100’ünün Mesleki ve Teknik Liselerde, 2 bin 333’ünün İmam Hatip Liselerinde, 5 bin 715’inin ise diğer ortaöğretim kurumlarında eğitim almakta olduğunun altını çizdi.

Kampus yetiştiriyor

6 bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü 11 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından 5’inin Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi bünyesinde bulunduğu aktaran Bilican, “Külliyede, H. Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, H. Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, H. Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, H. Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunuyor. Bunların yanı sıra H. Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İnegöl Spor Lisesi de bulunuyor” dedi.