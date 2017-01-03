İnegöllü siyasilerden teröre ortak tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, siyasi parti temsilcileri terör saldırılarını kınadı.

Partiler adına ortak basın beyannamesini okuyan AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, “Siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile teröre karşı ortak tepkimizi ortaya koymak için toplandık. Yılbaşı gecesi İstanbul’da bir eğlence merkezini kana bulayan terör saldırısında yerli ve yabancı 39 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır, 65 yaralının tedavileri devam etmektedir. Şer mihraklarınca profesyonel olarak yetiştirilen katil, içeride 7 dakika boyunca ateş ederek terörün ana maksadı olan korku ve panik oluşturmak istemiştir. Din, dil, ırk ayırt etmeksizin bu menfur eylemi gerçekleştirmiştir. Haince yapılan bu saldırı bir vahşettir, cinayettir ve katliamdır. Terör, nereden, kimden ve kime gelirse gelsin, asla kabul etmek mümkün değildir, İnsanların huzurunu kaçırmayı hedefleyen bu eylemler, insanlığı ve medeniyetleri hedef almaktadır. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile son dönemde yaşanan terör olaylarının farklı olmadığını biliyoruz. Her ikisinin de maksadı milleti yıldırmak, bezdirmektir. Bu ülkeyi işgal girişiminde bulunmak maksadıyla aynı akıl tarafından yapılıyor” dedi.