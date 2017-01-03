Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:39

İnegöllü siyasilerden teröre ortak tepki

İnegöllü siyasilerden teröre ortak tepki

03 Ocak 2017 17:39

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, siyasi parti temsilcileri terör saldırılarını kınadı.
Partiler adına ortak basın beyannamesini okuyan AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, “Siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile teröre karşı ortak tepkimizi ortaya koymak için toplandık. Yılbaşı gecesi İstanbul’da bir eğlence merkezini kana bulayan terör saldırısında yerli ve yabancı 39 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır, 65 yaralının tedavileri devam etmektedir. Şer mihraklarınca profesyonel olarak yetiştirilen katil, içeride 7 dakika boyunca ateş ederek terörün ana maksadı olan korku ve panik oluşturmak istemiştir. Din, dil, ırk ayırt etmeksizin bu menfur eylemi gerçekleştirmiştir. Haince yapılan bu saldırı bir vahşettir, cinayettir ve katliamdır. Terör, nereden, kimden ve kime gelirse gelsin, asla kabul etmek mümkün değildir, İnsanların huzurunu kaçırmayı hedefleyen bu eylemler, insanlığı ve medeniyetleri hedef almaktadır. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile son dönemde yaşanan terör olaylarının farklı olmadığını biliyoruz. Her ikisinin de maksadı milleti yıldırmak, bezdirmektir. Bu ülkeyi işgal girişiminde bulunmak maksadıyla aynı akıl tarafından yapılıyor” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç