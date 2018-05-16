İnegöllü sporcudan büyük başarı

İnegöl Spor Lisesi 11’inci sınıfta eğitim gören ve sol kolunda yüzde 40 engeli bulunan Sena Nur Akdağ, Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Başkanlığı tarafından Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Bedensel ve Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası’ndan 3 dereceyle döndü. 2 kategoride Türkiye 1’inciliği elde eden, 1 kategoride ise Türkiye 2’nciliği elde eden Akdağ’ı, bu başarının ardından Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul ederek tebriklerini iletti.

Hedef Milli takım

Sena Nur Akdağ, babası Erdal Akdağ ile birlikte Başkan Taban’ı ziyaret etti. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Serap Aytemur’un da hazır bulunduğu ziyarette, Sena Nur elde ettiği başarılara ilişkin bir açıklama yaptı. Başarılı sporcu, “İnegöl Spor Lisesi’nde 11’inci sınıfta okuyorum. Nisan ayında Samsun’da Türkiye bedensel engelliler yüzme şampiyonasına katıldım. Burada iki 1’inciliğim ve bir 2’nciliğim var. 100 metre serbest ve 50 metre serbestte Türkiye 1’inciliği, 100 metre kurbağalamada da Türkiye 2’nciliğim var. Müsabakalar Samsun’da oldu. Şuanda da önümüzdeki yıl için milli takıma hazırlanıyorum. İnşallah milli takıma gireceğim” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Sena Akdağ’ın şehrimizden çıkıp genç yaşında önemli başarılar elde ettiğini kaydederek, “Bizler de küçükte olsa kendisine bir hediye takdim etmek istedik bu başarısından dolayı. Kendisi yüzme branşında Türkiye 1’inciliği elde etti. Aynı zamanda Milli takıma seçilmek gibi de bir hedefi var. Ben kendisini tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabidir kabilinden biz de küçükte olsa bir destek verelim istedik. Almış olduğu başarıların hayırlı olmasını diliyorum. Gelecekte inşallah daha iyi başarılarla karşılaşmayı, milli takımda görmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Taban, genç sporcuya hediye takdimi de gerçekleştirdi.