İnegölspor Başkanı Kanar: “Hayali bir takım kurmadığımızı ispatladık”

Lig Kırmızı Grup’taki İnegölspor, devre arasına 29 puanla 7. sırada girerken, gözler devre arasında yapılacak hamlelere çevrildi. İlk devreyi değerlendiren İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, “Hayali bir takım kurmadığımızı ispatladık” dedi.

Başkan Münür Kanar, “Biz yönetime geldiğimizde mevcut durumun sıkıntılı olacağını biliyorduk. Yapılan transferler de çok göze batan isimlerden değildi. Biz mevcut kadrodan 6 kişiyi koruyarak, sisteme yeni arkadaşları monte ettik. Bu monte ettiğimiz arkadaşlar da ellerinden geleni yaptılar. Kötü bir takım olmadığımızı gösterdik. Bazı dostlarımız bakalım ligde ne yapacaklar diye konuşurken, üst üste zorlu maçlardan galip ayrılarak hayali bir takım kurmadığımızı ispatladık” diye konuştu.

Takviye yapılacak

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını belirten Kanar, “Bununla ilgili yönetim olarak çalışıyoruz. Mülki amirlerimiz bize takviye yaparlarsa, bu takımı daha iyi yerlere getireceğiz. Hocanın raporu doğrultusunda takımdan göndereceğimiz oyuncular var. Santrfor arayışlarımız sürüyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İki santrfor üzerinde çalışıyoruz. Bu oyuncuların transferi gerçekleşirse iyi şeyler yapacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

10 günlük Antalya kampı

Takımın cuma günü tesislerde toplanacağını, daha sonra Antalya kampına gideceğini bildiren Kanar, “10 günlük kamptan sonra ikinci devrenin ilk maçında sahamızda Tuzla maçını oynayacağız. Daha sonra Bodrum deplasmanına gideceğiz ve sonra sahamızda Menemen’i ağırlayacağız. İnşallah bu 3 maçtan 9 puanla ayrılırsak, biz hedefe yavaş yavaş uygun adımlarla yürüyeceğiz. Ama bunu yaparken de şımarmayacağız. Biz konumumuzu biliyoruz” diye konuştu.

Projelerimiz var

Kanar, “Yönetim olarak önemli projelerimiz var. Proje neticesinde İnegölspor’umuzun altyapılarıyla ilgili çok iyi bir spor kompleksi kazandırmak istiyoruz. Bunlar hep zamanla olacak şeyler. Bundan sonra buraya gelecek yönetimlerde geçici heveslerle değil de uzun vadelerde bir şeyler yapması gerekiyor. Onun için biz elimizden geleni yapıyoruz. İnegöl halkı hiç merak etmesin. Biz İnegölspor’u en iyi yere getireceğiz. Altyapılarıyla birlikte en güzelini yapacağız. İşadamlarımız bize gereken destekleri veriyorlar. Bugüne kadar 2 milyon 900 bin gibi bir bütçe kasamıza girdi. Bunun bir bölümü Federasyondan olsa da, çoğu İnegöl halkından geldi. İnegöl halkının, işadamlarının bize desteği çok. Bakın deplasmanlarımızı hep iş adamlarımız karşılıyor” açıklamasını yaptı.

Kalıcı gelir sağlanmalı

Münür Kanar, “Başarı oldu mu insanlar sahipleniyor ama bunu böyle değil de genele yaymak lazım. İnegölspor hep aynı insanların sırtından gidiyor. Bununla ilgili mülki amirlerimizin, akıllı insanların biran evvel oturup, konuşup İnegölspor’a kalıcı gelirler sağlamaları gerekiyor. Çünkü İnegölspor zor bir kulüp. Bakın yeni tesisler faaliyete başladığında burada 70 bin lira gider varken, orada 100 bin lira gider olacak. Burada 30 personel varsa orada 50 personel olacak. Bunları ne Ahmet, ne Mehmet, ne Münür kimse kaldıramaz. Yeni tesislerimizin karşısına petrol istasyonu yapılsa kulüp güzel bir kalıcı gelire sahip olur. Şuan ki kulüp tesislerimiz taşındığında buraya altı otopark, üstü pazaryeri yapılacakmış. Belediye yan taraflara 10 tane Eczane yapsa İnegölspor’a gelir getirseler, 10 tanesi 100 bin lira yapar. İnegölspor’da bununla her türlü sıkıntıdan kurtulur diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.