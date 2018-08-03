İnegölspor doludizgin

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Bolu kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Çatalcaspor’u Raif Demir’in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampı ile devam eden İnegölspor, bir yandan kondisyon depolarken, oynadığı hazırlık maçları ile de gücünü test etme imkanı buluyor. İlk sınavında Boluspor U21 Takımı’nı Çetin ve Raif’in golleriyle 3-0 mağlup eden İnegölspor, ikinci hazırlık maçında ise Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-beyazlılar sahadan Raif Demir’in golleri ile 2-1 galip ayrıldı.