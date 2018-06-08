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08 Haziran 2018 15:37

İnegölspor Şener Özcan ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 2.

İnegölspor Şener Özcan ile sözleşme yeniledi

08 Haziran 2018 15:37

Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde deneyimli kaleci Şener Özcan ile yeniden el sıkıştı.


Bordo-beyazlı yönetim, teknik heyet konusunu hallettikten sonra iç transfer görüşmelerine, geçtiğimiz sezon iyi bir performans ortaya koyan kaleci Şener Özcan ile başladı. Kulüp Başkanı Eşref Güç ile transfer komitesi üyeleri iç transferde kaleci Şener Özcan ile kulüp tesislerinde bir araya geldi.


Yapılan görüşmeler neticesinde başarılı file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yenilendi. İç transferde görüşmelere devam edileceği bildirildi.




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