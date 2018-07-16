İnegölspor Serhat Mermer ile anlaştı

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren İnegölspor, kadrosuna Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer’i kattı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Murat Sarıkaya, "Hocamızın raporları doğrultusunda, şampiyonluk yolunda ekibimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Serhat kardeşimizin ekibimize katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. İnşallah sezon sonu birlikte hedeflediğimiz üst lige çıkar ve bu mutluluğu yaşarız. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Serhat Mermer ise, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Takımımın hedefi belli. Ben de bu hedef yolunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ben de şampiyonluk istiyorum. Bunun için İnegöl’ü tercih ettim. İnşallah sezon sonu bu mutluluğu hep beraber yaşarız. Ben anlaşmanın hem kendime hem de İnegöl camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.