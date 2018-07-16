Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 20:33

İnegölspor Serhat Mermer ile anlaştı

TFF 2.

İnegölspor Serhat Mermer ile anlaştı

16 Temmuz 2018 20:33

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Transfer çalışmalarını sürdüren İnegölspor, kadrosuna Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer’i kattı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Murat Sarıkaya, "Hocamızın raporları doğrultusunda, şampiyonluk yolunda ekibimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Serhat Mermer ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Serhat kardeşimizin ekibimize katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. İnşallah sezon sonu birlikte hedeflediğimiz üst lige çıkar ve bu mutluluğu yaşarız. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Serhat Mermer ise, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Takımımın hedefi belli. Ben de bu hedef yolunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ben de şampiyonluk istiyorum. Bunun için İnegöl’ü tercih ettim. İnşallah sezon sonu bu mutluluğu hep beraber yaşarız. Ben anlaşmanın hem kendime hem de İnegöl camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç