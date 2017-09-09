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09 Eylül 2017 18:55

İnegölspor siftah yaptı

Spor Toto 2.

İnegölspor siftah yaptı

09 Eylül 2017 18:55

Lig Kırmızı Grup’ta İnegölspor, 2017-2018 futbol sezonunda evinde oynadığı ilk maçından Bodrumspor karşısından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.


Evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u ağırlayan bordo-beyazlı ekip maçın ilk bölümünde bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla tamamlamaya hazırlanan İnegölspor, uzatma dakikalarında yediği gol ile soyunma odasına 1-1 berabere girdi. 2. yarıda da etkili oyununu sürdüren İnegölspor, rakip ceza sahası önünde yaptığı güzel paslaşmaların ve baskının sonucunu 71. dakikada Barış’ın ayağından bulduğu gol ile aldı ve 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca İnegölspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.




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