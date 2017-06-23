İnegölspor yaz spor okulu başladı

Şehir Stadyumu’nda düzenlenen açılış öncesi açıklama yapan Gençlik Geliştirme Sorumlu İrfan Kapdan, "Geçen yıllarda yaptığımız gibi yaz spor okulları etkinlikleri okullar kapandıktan sonra uyguladığımız, çocuklar adına eğlenceli bir şekilde yapmış olduğumuz bir oluşum. Her yıl devam ediyor bu. Bu yılda ramazan ayına denk gelmesi, bayramında Haziran’ın 25’ine denk gelmesi bazı sıkıntılarını beraberinde getirdi. Fakat biz bayramdan önce yapmayı planladığımız çalışmalarımızı bayramdan sonraya bırakmak zorunda kaldık. Bu yüzden dün itibariyle bir açılış programı yaptık. Açılışta çocuklarımıza spor okulundaki çalışmaların hangi gün başlayacağını, hangi günler çalışacağımızı aktardık” dedi.

Çalışmaları iki grup halinde yapılacağını belirten Kapdan, “Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Salı Perşembe, Cumartesi. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 2009-2010 ve 2011-2012 yaş grupları saat 17.30-18.30, 18.30-19.30 saatleri arasında çalışacak. Salı,Perşembe ve Cumartesi günleri de 2006, 2007, 2008 doğumlu çocuklarımız aynı şekilde saat 17.30-18.30, 18.30-19.30 saatlerinde çalışmalarını İnegölspor sosyal tesislerinde devam edecekler. Bu yaptığımız çalışmalar daha önceki yıllarda yaptığımız uygulamalarda 1 ay sürüyor. Yani 4 haftalık bir süreyi kapsıyor. 4 hafta bittikten sonraki süreç içerisinde yine spor okullarımız devam edecek. Devam etmek isteyenlerde yeni açılacak olan spor okulu çalışmalarına katılabiliyorlar. 3. aşamada da kış spor okulu devreye giriyor. Oda okulların açılmasıyla birlikte haftanın 2 günü Cumartesi, Pazar olmak üzere yaptığımız çalışmalar devreye girmiş oluyor. O çalışmalarda da isteyen yaş grupları uyan sporcularımızı o dönemde de Cumartesi, Pazar günleri olmak üzere çalışmalara devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.