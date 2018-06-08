İnegölspor yeni sezonda şampiyonluk istiyor

Bunun adı ’İnegöl şampiyonluk istiyor’ olacak. Herkesi bu kelimeye alıştırmak istiyoruz ama sadece biz yeterli değiliz. Önce biz inanacağız, sonra hep birlikte bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Eşref Güç başkanlığındaki İnegölspor yönetimi, protokol ziyaretlerine başladı. Bordo-beyazlı yönetim, Kaymakam Ali Akça ile başladığı ziyaretlerine Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü İlhami Araali ve Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ziyaretleri ile devam etti. İlk ziyarette Kaymakam Ali Akça’ya çiçek takdim eden İnegölspor Başkanı Eşref Güç, “Biz 20 Mayıs 2018 tarihindeki kongremizle beraber arkadaşlarımız ile birlikte İnegölspor’a talip olduk. İnegölspor’umuzu en iyi yerlere getirmek için sadece bizim talip olmamız yetmiyor, şehrimizin, Kaymakam beyimiz, diğer büyüklerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımız ve diğer birimleri tek tek ziyaret edeceğiz. Bizim Kaymakam beyle 2014-2015 sezonunda bir maceramız oldu. Son dakikada Alanya’daki maça yetiştiler. Ben de kendilerini o zaman karşılamıştım. O iyi bir anı gibi gözükse de, kötü bir rüyaydı. Allah nasip ederse hep birlikte bu rüyayı gerçekleştirmek için biz çok ciddi ve samimi bir şekilde uğraşlarımızı vereceğiz. Biz iki yıllık yönetimiz ama amacımız hedefe ulaşmak. Bunun adı ’İnegöl şampiyonluk istiyor’ olacak. Herkesi bu kelimeye alıştırmak istiyoruz ama sadece biz yeterli değiliz. Önce biz inanacağız, sonra hep birlikte bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Burada sayın Kaymakamımızın da desteği olacaktır. Ben kendilerinden öncelikle manevi desteklerini rica ediyorum. Maçlarımıza mümkün mertebe katılımlarını rica ediyorum” dedi.

"Bizim en büyük sorunumuz altyapı"

"Baykoca Mahallesi’nde devam eden yeni tesislerle ilgili bir gelişme var mı?” sorusunu cevaplayan Güç, “Henüz tesisleri gezmedik. Şu anda protokol ziyaretlerimizi yapıyoruz. Tabi bu konuyla ilgili de gereken mercileri ziyaret edeceğiz. Biz de İnegölspor’un biran önce tesislere taşınmasını istiyoruz. Ciddiyet ve başarı öyle geliyor. Bizim en büyük sorunumuz altyapı. Bununla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Ama bunu inşallah protokol üyeleriyle paylaşacağız. Şu anki mevcut tesisi bile altyapı için kullanmak istiyoruz. Altyapı çok önemli. Birinci lige çıkmanız bir şey ifade etmiyor, orada kalıcı olmak önemli” diye konuştu.

"İnegöl’ün olması gereken yer daha yukarısı"

Kaymakam Ali Akça ise, “İnegölspor, İnegöl’ün önemli bir değeri. İnegölspor İnegöl için bir anlam ifade ediyor. İnsanlarımız İnegölspor’un sonuçları ile ya üzülüyor ya seviniyor. Kaçınılmaz olan şu ki, İnegölspor’un yapmış olduğu mücadeleden herkes heyecan duruyor. Başkanımız ifade etti, biz Alanya sahasında bir üst lige yükselme anlamında yapmış olduğumuz mücadeleyi, penaltı atışlarında maalesef kaybettik. O süreçten sonra İnegölspor’a yine önemli hizmetleri olan başkanlar ve yönetimler geldi. Bu sene Eşref başkan ve genç yönetimi İnegölspor’un yönetimine talip oldu ve bir üst lige çıkma hedefini belirledi. Bu noktada ilçe kaymakamlığı olarak manevi desteğimiz sizlerle beraber. Başkan sağ olsun bizden kolay olanı istedi. Sonrası ile ilgili de üstümüze düşenleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnegöl’de olduğum süre içerisinde maçlara gitmek hem İnegölspor taraftarı olarak hem de İnegöl’de yaşayan bir birey olarak bir görev, bir vazife olarak görmekte fayda var. Maçlarınıza gelmek hoşuma gidiyor, heyecanlanıyorum. İnanıyorum ki İnegölspor, başta sayın başkan ve yönetim kurulu olmak üzere, yeni sporcular ile devam edecek olan sporcularla bir üst ligi hedefleyip, bir üst lige çıkacaktır. İnegöl’ün olması gereken yer daha yukarısı. Bunu beceren yerler var. Bir Akhisarspor bu noktada güzel bir örnek. İnegöl’de bu güzel örnekleri daha ileriye taşıyacak bir ilçe. Bir şey hedeflendiğinde, o hedefi yerine getirecek bir organize yeteneği var, hem de kapasitesi var. Bu noktada daha yukarıları hedefleyip buna erişeceğinizi belirtiyorum” şeklinde konuştu.