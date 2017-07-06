İnegölspor yönetiminden Altepe’ye ziyaret

Lig ekiplerinden İnegölspor’un Münür Kaner Başkanlığındaki yönetimi, protokol ziyaretleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi makamında ziyaret etti.

Asbaşkan Kerim Kurumuş’un, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye İnegölspor kaşkolu hediye ettiği ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Münür Kaner, “Yeni yönetim kurulu olarak sizi ziyaret etmek istedik. Sağ olun bizleri ağırladınız ve mutlu ettiniz. Geçmiş dönemde İnegölspor’umuzda kulüp başkanlığı yapmıştım. Tecrübeliyiz bu işi başaracağız inşallah. Tabi bu maddiyata da bağlı. Biz tribünden geldik böyle başardık. Tekrar başarırız inşallah. Buda sizin bize desteklerinizle olacak. Hep birlikte İnegölspor’u layık olduğu yere getireceğiz. Daha önce Okan Yılmaz’ı ben Bursaspor’a vermiştim. Okan Bursa’da gol kralı oldu. Metin Depe’yi İstanbulspor’a vermiştim. İnşallah halkla birlikte siz, değerli başkanımız Alinur Aktaş bey ve sayın Vekilimiz Hüseyin Şahin’le birlikte bu işi başaracağız. Biz kalıcı gelir gelmesi için çalışma da yapmak istiyoruz. Sağ olsun sizin öncülüğünüzde bir tesis kazandırıldı. İnşallah bu tesisle ilgili bir iki isteğimiz olacak. Tesis projesinde yer alan suni çimin yerine normal çim saha yapılmasını istiyoruz. Tesislerimizde iki tane çim saha olmasını istiyoruz. Şimdiden bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, "İnegöl’ün İnegölspor’a sahip çıkması lazım. Sonuçta İnegöl’ünde prestiji bu. Sonuçta herkes bu şehirde yaşıyor, bu şehrin ekmeğini yiyor. Herkesin biraz katkısı olması ve sahiplenmesi lazım. Siz bizim için önemlisiniz. Çünkü biz İnegöl’e bir şey katmaya uğraşıyoruz. Önemli olan İnegöl’ün iyi olmasıdır. Büyükşehir’de buna güç katacak. İnegöl’ün iyi olması aynı zamanda İnegölspor’un iyi olmasıdır. İnegölspor iyi olursa İnegöl’ünde prestiji olacak. En azından şampiyonluğa oynayan, kafaya oynayan, ilk 5’te olan, prestijli olan. Buda zor bir şey değil. İnsanlar el ele verirse, arada çelme takanlar olmazsa, en azından yapabildiği kadar herkes bir şey yaparsa, İnegöl’de iş neden yürümesin. Yani biz üzerimize düşeni yaparız. İnegöl Belediyesi üzerine düşen görevi yapar, olur biter. Ben tesislerdeki sahaların çim olması konusunda gerekli talimatları vereceğim. Biz üzerimize düşeni yaparız. Çünkü İnegöl’ün moralinin yerinde olması bizim için en önemlisi. Sizin tesisleri de güzel bir şekilde bitirelim. Güzel bir açılışını yapalım. İnegölspor’a yakışsın" ifadelerini kullandı.