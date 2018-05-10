İnegölspor’a Güç’lü aday

Lig ekibi İnegölspor’da 13 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurul öncesi eski başkanlardan Eşref Güç adaylığını açıkladı. Mevcut Başkan Münir Kanar’ın ise aday olmayacağı öğrenildi.

Başkan adaylığını açıklayan Eşref Güç, “İnegölspor’umuzla alakalı bir araya geldik. 2014-2015 sezonunda İnegölspor Kulüp Başkanlığı yaptım. Tabi ondan önce 2011’den gelen bir sürecim vardı, o zaman altyapı sorumlusuydum. Üç sene altyapı sorumluluğu yaptıktan sonra 2014-2015’te Başkan olarak takımımıza Alanya’da final oynattık. En acısı o finalde kaybetmekti ama bunlar futbolda var. Yarım kalan işi tamamlamak için İnegölspor Başkan adaylığımı acıkıyorum. İnegölspor bir gerçektir, İnegöl’ün en büyük değeridir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Öğrencilerden işadamlarına kadar hepimize görev düşüyor. İnegölspor’u layık olduğu lige taşımak hepimizin görevidir. Bu sene özveri ile çalışan Münür Kanar başkanımıza teşekkür ederim. Bu sene İnegölspor’u çok güzel idare ettiler. İyi bir yerde ligi bitirdiler. Sakatlıklar yaşanmasa ve biraz daha şanslı olsalardı Play-Off oynayacaklardı. Bize güzel bir takım bıraktı. Sadece ben aday değilim, diğer adaylar olmasına da sevinirim. İnegölspor’a sahip çıkmak güzel bir şey. Herkesin iş potansiyeli ona göredir, gücü ona göredir, yorulmuştur. İnegölspor’a faydalı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şehrin tüm dinamikleri ile beraber bunu başaracağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” dedi.

Listesinin sorulması üzerine Güç, “Bunun zamanı var. Önce adaylığı açıklamak önemliydi. Güzel bir liste oluşturuyorum. Bunu yakında sizlerle paylaşırız” diye konuştu.

Güç, Başkan Münür Kanar’ın aday olup olmayacağı sorusuna, “Sabah kendisi ile görüştüm. Biz şeffaf olmaktan yanayız. Beni çok onurlandırdı. ‘Siz olduğunuz sürece benim aday olmam söz konusu değil, İnegölspor’u emin ellere bırakmak benim de hedefimdi’ diyerek beni onore etti. Bu anlayışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.