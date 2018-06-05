İnegölspor’da Ertekin imzayı attı

Lig ekiplerinden İnegölspor’da Teknik Direktörlük görevine getirilen Bursalı deneyimli isim İsmail Ertekin ve ekibi ile resmi sözleşme imzalandı.

Antrenörlük hayatına Bursaspor A genç takım antrenörlüğü ile başlayan Ertekin, Bursaspor profesyonel takım antrenörlüğü, Adanaspor, Yeşil Bursa, Turgutluspor, Orhangazi Belediyespor, Ottocool Karagümrük, Bozüyükspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Kocaeli Birlikspor, Kastamonuspor ve son olarak Bandırmaspor’da görev yaparken, önümüzdeki sezon bordo-beyazlı ekibi hedefe taşıyabilmek için mücadele verecek.

Coşkulu karşılama

İnegölspor tribün lideri Tevfik Taşkın ve bir grup taraftar, imza için tesislere gelen Teknik Direktör İsmail Ertekin’i meşaleler ile karşıladılar. Taşkın, Ertekin’e başarılar dilerken, özlenen şampiyonluğun Ertekin ile geleceğini söyledi. İsmail Ertekin ise, bu coşkulu karşılamaya teşekkür etti.

Bu sene İnegöl şampiyonluk istiyor

İnegölspor’un yeni teknik patronu İsmail Ertekin ve ekibi ile tesislerde düzenlenen törenle bir yıllık resmi sözleşme imzalanırken, imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Eşref Güç, “Biz 20 Mayıs 2018 tarihinde 27 arkadaşlar beraber İnegölspor’a talip olduk. Tabi biz kongre öncesinde arkadaşlarımızla ilk konuştuğumuzda aldığımız kararlar İnegölspor’un bu sene kesinlikle ne şekilde, nasıl şampiyon olur hesaplarını yapmaktı. Allah razı olsun arkadaşlarım bununla alakalı bana tam destek verdiler. Biz bu sene İnegölspor’u şampiyon yapmak için iyi bir hocayla öncelikle anlaşma kararı aldık. İsmail hocam Bursa’mızın şampiyonluklar görmüş nadide hocalarından biri. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizi hiç uğraştırmadan bir kelimemizle İnegölspor’da çalışmak istediğini iletti. Biz de İnegölspor’da çalışmasını istediğimiz söyledik. Allah razı olsun bizi kırmadı. Ekibiyle beraber bize inandı. Biz şöyle demek istiyoruz, bu sene İnegöl şampiyonluk istiyor. Burada tabi önemli konu sadece bizler değiliz. Siz basın mensupları, taraftarlarımız, İnegöl’ün dinamikleri, STK’lar, İnegöl Belediye Başkanımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız dahil olmak üzere şuan birlik zamanı. Kesinlikle lig sonu ne olur bilemem ama bizim hedefimiz şampiyonluk. O yüzden ikinci bir alternatif düşünmek istemiyoruz. Ligde birinci sırada, üstte olmayı istiyoruz. O yüzden biz İsmail hocayı tercih ettik. Ekibini de tanıtmak istiyorum, Yardımcı Antrenörler Sinan Korkmaz ve Sebahattin Yenilmez, kaleci hocamız Hakan Gökkaya, aynı zamanda altyapımızda hizmet vermiş Ayhan Güneş ve Cengiz Alp scout ekibinde görev alacak. Ben şimdiden kendilerine iyi çalışmalar diliyorum. İnegöl için, İnegölspor için hayırlı olsun. Hepinizden sonsuz destek bekliyorum. Bu yolda inişler-çıkışlar olacaktır. Mühim olan yenilgiler halinde bile dik durmaktır. Öncelikle bu iş hepimize düşüyor” dedi.