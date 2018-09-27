İnegölspor'da, Fatih Akyel dönemi

Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor'da geçtiğimiz hafta yollar ayrılan İsmail Ertekin'in yerine Teknik Direktörlük görevine Galatasaray'ın eski oyuncularından Fatih Akyel getirildi.

Ligde 4. haftada Kastamonuspor 1966 ile iç sahada oynanan ve 2-0 kaybedilen maçın ardından Teknik Direktör İsmail Ertekin ile yollar ayrıldı. Yeni Teknik Direktör arayışlarına başlayan yönetim, Fatih Akyel ile temasa geçerken yapılan görüşmede anlaşma sağlanınca İnegöl'e gelen Akyel ile sözleşme imzalandı.

İnegölspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan İnegölspor Kulüp Başkanı Eşref Güç, "Bildiğiniz gibi sezona İsmail Ertekin hoca ile başlamıştık. İsmail hoca ile 4 hafta çalıştık. Maalesef 4 puanla yetindik. Onunla alakalı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Geldi, geçti. Herkesin bir kariyeri var. Kimseyi zedelemek istemiyorum. İnegölspor'da yeni bir sayfa açmak için arayışlarda bulunduk. Kupa maçımız vardı. Kupa maçına Özgür Şahin hoca ve ekibiyle beraber çıktık. Kendisine bu maçın önemini söyledim. Ama maalesef uzatmalarda yediğimiz golle kupadan elendik. Hayırlısı olsun. Her şeyde bir hayır vardır. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Fatih Akyel hocamızla temas kurduk. 1-2 gün görüştükten sonra akşam yönetim kurulu kararıyla beraber anlaşma sağladık. Ben öncelikle İnegölspor için hayırlı olsun diyorum. Çünkü İnegölspor bunları daha öncede yaşadı. Benim dönemimde bir kaç hocayla da bunları yaşadık. Kesinlikle istikrardan yanayım. Biz şimdi önümüze bakmak zorundayız. Fatih hoca hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisine huzurlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah taraftarların yüzünü güldürür. İnegölspor'un yüzünü güldürür. En önemlisi bizleri güldürür. Allah yolunu açık etsin. Biz kendisine yetkiyi tam verdik. Anlaşmamız sezon sonuna kadar ama inşallah uzun süreli çalışırız. Futbolda felsefe şu olması gerekir. Hocaların 3-4 haftalık hoca değil de uzun vadeli hoca olması gerekiyor" dedi.

Fatih Akyel: "İnegöl'e geldiğimiz için mutluyuz"

Teknik Direktör Fatih Akyel ise, "İnegöl'e geldiğimiz için mutluyuz. İnegöl büyük ve güzel bir camia. Yıllardır Türkiye liglerinde yeri olan kariyeri olan ismi olan bir camia. Başkanımız bizi aradı. Görüşmek istediğini söyledi. Dün oturduk, görüştük. Şartlarda anlaştık. Bugünde imzalar atılıyor. İnşallah hayırlı olur. Tabii ki bir kaç yerde ufak tefek sıkıntılar var ki, hoca değişmiş. Bizde bu sıkıntıların üstesinden gelip, İnegölspor takımını hak ettiği yerlere getirip, yukarılara doğru taşımaya geldik. Elimizden geleni yapacağız.Tabi takımda tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız var. Daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız var. Hafta sonu Bayrampaşa maçı var. Ona antrenman olarak olmasa da, en azından oyuncularımızı mental olarak hazırlamaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra takımımız yukarılara doğru tırmanışa doğru geçecektir" ifadelerini kullandı.