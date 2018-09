İnegölspor'da galibiyet sevinci!

Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında seyircisinin önüne çıktığı ilk maçta Gaziantepspor'u 3-1 mağlup eden İnegölspor'da yüzler gülüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor Başkanı Eşref Güç ve İnegölspor Teknik Direktör İsmail Ertekin maçla ilgili açıklamalarda bulundu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Kendi sahamızda oynadığımız ilk maçı kazanarak taraflarımıza hediye ettik. Sporcu kardeşlerimi ve teknik ekibi ayrı ayrı kutluyorum. Ciddi bir hazırlık süreci geçirdiler. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. İyi bir uyum var. Sezona Niğde beraberliğiyle başlamıştık. Ancak bugün sahamızda oynadığımız ilk maç bence önemliydi. Bu önemli maçta sağ olsun taraftarlarımız yalnız bırakmadı. İlçe protokolümüzün hepsi maçtaydı. Önümüzde Bodrum maçı var. İleriye bakacağız. Futbolda inişler ve çıkışlar mutlaka olacaktır. Sezon sonunda inanıyorum ki şampiyonluk parolası gerçekleşecek. Sabırlı ve gayretli olacağız. Alınan galibiyetin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Taraflarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ertekin: "Takımımız kaliteli"

Teknik Direktör İsmail Ertekin, “Zaman zaman giden zaman zaman gelen maç oldu. Rakipten çok kendi kendimizle mücadele ettik. Atmamak son vuruşları yapmamak için direndik. Ama baktığınızda bizim takımın kalitesi daha yüksek. Daha iyi oynamamız lazım. Son vuruşları yapmamız gerekiyor. Eğer yukarılara gitmek istiyorsak oyunumuzu geliştirmememiz lazım. Daha sert rakiplere karşı iyi iş çıkarmamız gerekiyor. Daha çok çalışmamız lazım. Genel anlamda iyi oynadık. Ama şu var son vuruşlarda problemimiz var. Sahanın zemininden de kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Eşref Güç, "Sonuç iyi ama son dakikada gelen golle rahatladık. Rakip genç ve hırsızlı rakipti. Gaziantepspor bence bu grubun iyi takımlarından biri. Çok can yakar. Biz de kontrollü oynadık. Takımımız fena değil. Birkaç hafta daha lazım. İnegölspor inşallah daha iyi olacak. Bu sene belirlediğimiz hedef doğrultusunda her maça hafta hafta bakmak lazım. İyi sonuçlar almak için sahaya çıkacağız. Ben futbolcu kardeşlerime ve teknik heyete güveniyorum. Onlara teşekküre ediyorum. Seyircimiz hiç susmadı. Bizim her zaman 12'nci adamımız. İyi sonuç oldu inşallah devamı gelecek" şeklinde konuştu.