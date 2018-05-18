İnegölspor’da gözler genel kurulda

Lig takımı İnegölspor’un 20 Mayıs Pazar günü yapılacak kongre öncesinde adaylığını açıklayan eski başkanlardan Eşref Güç yönetimini açıkladı.

Eşref İnegöl Köftecisinde bir iftar programı düzenleyen eski başkan Eşref Güç, yönetim listesinde bulunan 23 kişiyi basına tanıttı. İftar yemeğinin ardından bir açıklama yapan Eşref Güç, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İnegölspor’a 2018-2019 sezonu için talip olduğumuzu açıklamıştık. Bu akşamda sizlere listedeki arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikli hedefimiz İnegölspor’u 2018-2019 sezonunda bir üst lige taşımak olacak. Tabi bunun en önemli kaynağı inanmaktır. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla beraber inanarak, bu yola çıktık. İnegölspor, İnegöl’ümüzün en değerli futbol kulüplerinden biri, profesyonel lige İnegöl’ü temsil eden bizim için en kıymetlimizdir. Arkadaşlarım özveriyle benim beraber İnegölspor’a hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Listemdeki arkadaşlarım ise Bayram Yardımcı, Sinan Kılakay, Abdurrahman Maskutlar, Kani Ademoğlu, Aydın Soral, Enver Topuz, Murat Sarıkaya, Şerif Şengün, Ali Şahin, Ali Ezim, Sedat Esadi, Ozan Can, Mustafa Şeşka, İbrahim Bayram, Sebahattin Ablak, Şaban Gümüş, Semih Peşin, Aziz Bolat, Levent Özçiftçi, Nahit Eren ve Tufan Tutumlu’dur. Şu anda 23 kişilik bir listemiz mevcut. Bu listeye 1-2 kişi daha ilave olma ihtimali var. Bunları zamanla sizle paylaşırız. Pazar günü bildiğiniz gibi İnegölspor’un kongresi var. Kongreye bütün ilçe halkını davet ediyoruz. İnegöl’ün bütün dinamiklerini oraya davet ediyoruz. İnegölspor için inşallah hayırlı bir sonuç çıkar" şeklinde konuştu.

"İnegölspor’a hizmet etmek herkesin vazifesidir"

Çok iyi bir İnegölsporlu olduğunu dile getiren Güç, "Bu işe altyapıdan geldik. 2011 - 2012 sezonunda İnegölspor’da yöneticilik hayatım oldu. Bunda şöyle bir süreç gelişti; diğer listede ki arkadaşımız ben kendi mekanlarına bilakis kendim gittim. Biraz daha bağlayıcı, biraz daha kalabalık bir grup. İnegölspor’umuza ne kadar kalabalık olursak, toplumdan ne kadar fazla katılım olursa, yani bu sayıyı ben 28 - 31 aralığında düşünüyordum. O şekilde arkadaşıma teklifte bulundum. Bunda da amacımız toparlayıcı olmaktı. Ama arkadaşlarımız benim onlara yol verdiğimi düşünerek, bu şekilde lanse ettiler. Evet doğrudur ben gerekirse İnegölspor için menfaatlere hazırım dedim. Ama maalesef bazı isimlerle alakalı benden istekleri olunca ben kendim tekrar yönetim yapmaya karar verdim. Bu kendi kararımdan ziyade şu anda mevcut arkadaşlarımla birlikte alınan bir karardır. Yani bu süreç böyle gelişti. Maalesef olmadı. Mutlaka o arkadaşlarda İnegölspor’a hizmet edeceklerdi ama inşallah bir daha ki sefere kendilerini hazırlasınlar. Yönetimde olsalar da, olmasalar da İnegölspor’a hizmet etmek herkesin vazifesidir" diye konuştu.