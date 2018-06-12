İnegölspor’da iç transfer çalışmaları sürüyor

Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı yönetim, takım kaptanlarından Kemal Hastürk ve Raif Demir ile yeniden el sıkıştı.

Yeni sezon öncesi Teknik Direktörlük görevine deneyimli isim İsmail Ertekin ve ekibini getiren Eşref Güç başkanlığındaki İnegölspor yönetimi, rotayı iç transfere çevirdi. Başarılı file bekçisi Şener Özcan ile nikah tazeleyen transfer komitesi, önceki gün ise takımın deneyimli kaptanlarından Kemal Hastürk ve golcü isim Raif Demir ile masaya oturdu ve her iki oyuncu ile yola devam kararı aldı.

"Gönüllerde taht kurmuştur"

Kaptan Kemal Hastürk için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor yönetim kurulu üyesi Nahit Eren, “Transfer çalışmalarımıza kalecimiz Şener ile start vermiştik. Akabinde görüştüğümüz kaptanımız Kemal Hastürk ile şampiyonluk yolunda anlaşmamızı sağladık. Kemal Hastürk, İnegölsporluluğuyla tüm taraftarların ve İnegölspor’u sevenlerin gönlünde taht kurmuştur. İyi bir lider, ahlaklı bir sporcudur. Şampiyonluk yolunda üzerine en çok sorumluluk olacak isimlerden olan kaptanımız, üzerine düşeni yapacak ve İnegölspor’umuzu şampiyonluk yolunda sırtlayacaktır. Anlaşmamızın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Günün ikinci imzası golcü oyuncu Raif Demir’den geldi. Raif için düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor yönetim kurulu üyesi Levent Özçiftçi, "Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren transfer komitemiz, iskelet kadro yapısına verdiğimiz önemi göstermek adına iç transfer hamlelerini bir bir yapmaktadır. İskelet kadromuzun olmazsa olmaz isimlerinden Raif Demir ile yaptığımız görüşme sonucunda anlaşmış bulunmaktayız. ’İnegöl şampiyonluk istiyor’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, golcü karakteriyle bilinen Raif kardeşimizin bu sene gollerine şampiyonluk yolunda devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Hayırlı olsun” dedi.

İnegölspor ile yola devam eden kaptan Kemal Hastürk de, "Kulübüme ve bana hayırlı olsun. Zor bir sezonun ardından böyle önemli, değerli kişilerle birlikte olmak gerçekten mutlu ve keyif verici olacak. İnegölspor hedefleri olan bir kulüp, en zor anında da hedeflerini kovalamıştır, şu anda da öyle. Bu hedefler doğrultusunda ben de elimden gelen tüm katkımı sağlayacağım” dedi. Raif Demir de, "İki taraf için de hayırlı olur inşallah. Bu sene hedeflerimiz farklı, şampiyonluk istiyor herkes. Biz de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” diye konuştu.