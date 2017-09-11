İnegölspor’da moraller yerinde

Lig Kırmızı Grup’taki ilk iç saha maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u 2-1’le dize getirerek ilk galibiyetine imza atan İnegölspor’da Teknik Direktör Murat Yoldaş, daha iyi yere geleceklerini söyledi.

Maçı değerlendiren teknik patron Murat Yoldaş, "Öncelikle oyuncularıma mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum, eksiğimiz var, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız, ama bu hazırlık sürecinin devamına geçerken kayıpsız bir şekilde geçelim. Birlikte bir arada daha çok maç oynayarak daha iyi hale geleceğiz. Bu maçı böyle bir mücadeleyle içeride kayıpsız atlatmak beni çok memnun etti. Oyuncularımı tekrar tekrar tebrik ediyorum. İnegöl camiasına da bu galibiyet hayırlı, uğurlu olsun. Bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz" dedi.

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar ise, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü karşı takım geçen hafta 3 puanla başladı. Bu 3 puan sevinciyle buraya geldiler. Bunun farkındaydık ama maalesef golü yedik. Sonradan tekrar toparladık. Tüm takımımı tebrik ediyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz zaten. Onlarda yapıyorlar. İlk maçlar genellikle böyle oluyor. Çünkü herkes stresli. Takımlar daha yeni yeni birbirlerini tanıyorlar. Birliktelik yeni yeni oluyor. Biz ileriki haftalar için daha çok çalışmamız lazım. Eksiklerimiz var. Maçta Anıl sakatlık yaşadı. Ondan sonra oyun düzenimiz değişti. Topçu kardeşlerimiz ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.