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13 Temmuz 2017 11:07

İnegölspor’da Raif Demir yuvada kaldı

Spor Toto 2.

İnegölspor’da Raif Demir yuvada kaldı

13 Temmuz 2017 11:07

Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor’da iç transferde golcü isim Raif Demir ile sözleşme yeniledi.


Kulüp tesislerinde yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Kulüp Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "İç transferde kulübümüze yıllarca emek vermiş, İnegöl’ün çocuğu olan Raif kardeşimizle tekrar anlaşma sağladık. Buda demek oluyor ki, İnegöl’ün çocukları İnegölspor’a sahip çıkıyor. Herkes bize güvenmeye devam etsin. Transferlerde emin adımlarla hareket ediyoruz. Alah’ın izniyle biz bu işi başaracağız. Hedefimiz ilk önce play-off, daha sonra inşallah şampiyonluk. Görüştüğümüz oyuncularımız var. Anlaşma sağladığımız oyuncularımızı önümüzdeki günler içinde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.


Bordo-Beyazıl ekip ile yeniden el sıkışan Raif Demir ise, "Bu sene her sene olduğu gibi başarılı olmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Tekrar yukarılara oynamak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takım olacağız. İyi bir arkadaşlık olacak inşallah. Taraftar, yöneticilerimiz, başkanlarımız hep beraber kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.




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