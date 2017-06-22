İnegölspor’da teknik heyet belli oldu

Lig ekiplerinden İnegölspor’un yeni teknik heyeti belli oldu. Sportif Direktörlüğe Cengiz Alp, yardımcı Antrenörlüğe Melih Ergin ve Hüseyin Yoğurtçu, kaleci Antrenörlüğüne ise Vahap Şenol getirildi.

Kulübün Basın Sözcüsü Kemal Aydın yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Teknik Direktörümüz Murat Yoldaş ile anlaşma sağladık. Bugünde teknik heyetimizi belirledik. İnegölspor altyapısından yetiştikten sonra uzun yıllar İnegöl’ü başta Fenerbahçe olmak üzere bir çok kulüpte başarılı bir şekilde temsil eden ve geçtiğimiz yıllarda kulübümüzde görev alan Cengiz Alp ile sportif direktör olarak anlaştık. Ayrıca Teknik Direktörümüz Murat Yoldaş’ın yardımcısı Melih Ergün ile de yardımcı antrenör olarak anlaştık. İnegölspor altyapısından yetişen ve ilçemizi başta Gençlerbirliği olmak üzere birçok kulüpte temsil eden Hüseyin Yoğurtçu ile de yardımcı antrenör olarak anlaştık. Kaleci antrenörü olarak ta 1984-1990 yılları arasında İnegölspor’umuzun kalesini koruyan ve takım kaptanlığı yapan, 10 yıl boyunca da kulübümüzün bünyesinde kaleci antrenörü olarak görev alan Vahap Şenol ile anlaştık. Anlaşmaların teknik heyetimize ve kulübümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu saatten sonra iç ve dış transferlerimize başlayacağız" dedi.