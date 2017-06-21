İnegölspor’da Yoldaş dönemi

Lig ekiplerinden İnegölspor, Aydınspor’u 3’ncü ligden ikinci lige çıkartan Teknik Direktör Murat Yoldaş ile anlaştı. Yoldaş, kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan bir yıllık imzayı attı.

İnegölspor Başkanı Münir Kaner ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu imza töreninde konuşan İnegölspor Basın Sözcüsü Kemal Aydın, “Yeni hocamız ile anlaştık kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah İnegöl için başaracağız.” Dedi. Anlaşmanın 1 yıllık olduğunu aktaran Aydın, “Önceliğimiz hocamızda hocamız ile anlaştık. Transfer görüşmelerimiz tabi ki olacak, bunların hepsini hocamız ile masaya yatıracağız, bakarsınız Fenerbahçe’den Van Persie’yi getiririz olmaz mı hocam. İç transfer görüşmelerini masaya yatıracağız, sağ olsun hocamız aramızda daha sonra transfer çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Alt yapıya önem vereceğiz

Alt yapıya muhakkak önem vereceklerinin altını çizen Aydın, “o düşünce ile zaten geldik biz. Niçin İnegöl’de Cengiz Alp’ler çıkmasın Mutlular çıkmasın, neden on yıldır böyle futbolcular yok bizim hedefimiz bu arkadaşlar. İnegöl 35 ilden büyük bir ilçe, sanayisi potansiyeli çok büyük bir ilçe, bizim ilçemizden neden bu topçular çıkmasın.” İfadelerini kullandı. Teknik Direktör Murat Yoldaş ise “Öncelikle İnegölspor’da görev aldığım için çok mutluyum. Buna vesile olan sayın başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bu dakikadan sonra var gücümle İnegölspor’da başarılı olmak için mücadele edeceğiz. Benim en büyük destekçim yönetim kurulunun ve İnegölspor taraftarının bize vermiş olduğu ile bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Kulüplerin ve camiaların niteliği önemlidir, camialar kalıcıdır diğerleri gelip geçici. Ben buraya kalıcı olmaya İnegölspor’da iz bırakmaya geldim. İnegölspor’u arzuladığı hakkettiği yerlere getirmek istiyorum. Felsefe olarak ofansif futbol oynatmayı seven bir antrenörüm, ama bu demek değilki devamlı hucüm oyunu oynayacağız. İki yönlü oynayan bir takım oluşturmanın hedefindeyim. Hırslı bir kişiliğim var ve çok çalışma arzum var.” dedi.

Beraberlikler üzerine bir sezon

Yoldaş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz sezon İnegölspor’u izledim baktığınız da 9 galibiyet 14 beraberlik yani beraberlik ağırlıklı bir sezon. Gol atılmış ama çokta gol yenmiş ama ilk beşe baktığınızda averajları hep eksi de. Gol atamama problemi var ama yememe gibi bir durum var. Baktığınızda kadroda değerli oyuncular var bunların değerlendirmesi yaptıktan sonra gideceğimiz hedefe uygun oyuncuların kalmasını isteyeceğiz. Bizim öncelikle bir hedef belirlememiz bu hedef doğrultusunda bizlerle olacak, bizim azimli çalışmamıza ortak olacak arkadaşlara karar vereceğiz.”

Konuşmaların ardından Yoldaş kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.