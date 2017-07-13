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13 Temmuz 2017 11:16

İnegölspor’dan emniyete ziyaret

Spor Toto 2.

İnegölspor’dan emniyete ziyaret

13 Temmuz 2017 11:16

Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor’un Münür Kanar başkanlığındaki yönetim kurulu, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan’ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Münür Kanar, “Mülkî amirlerimizle el ele verip, İnegölspor’un başarısı için istişarelerde bulunacağız. Biz kendisine protokol davetimizi kabul ettiği için İnegölspor teşekkür ediyorus" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ise, "Sizler İnegölspor’un ve İnegöl’ün temsilcisi olarak, her yerde bu şehri ve bu takımı ve bizleri temsil edeceksiniz. Bizler de elimizden gelen ne varsa yapacağız. Ben İnegölspor’umuzun yeni yönetim kurulunun, sporcu kardeşlerimizle birlikte takımımızı en iyi yerlere taşıyacaklarına inanıyorum. 2017-2018 sezonunun hem İnegölspor’umuza hem de İnegöl’ümüze yakışır bir şekilde fair-play kuralları içerisinde, centilmence neticeleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.




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