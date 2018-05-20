İnegöl’ün yıldızlarına ödül

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen İnegöl’ün yıldızları programının 4’ncüsü gerçekleştirildi. İftar sonrası düzenlenen ödül gecesine Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü İlhami Araali, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetim kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Yemeğin ardından konuşan İMOS Başkanı Okan Güler, “En çok ihracat yapan, en fazla tasarım tescili alan firmalarımızı ödüllendiriyoruz. İhracatımız son 10 yılda katlanarak arttı. Ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerde yoğun rekabet yaşanıyor. Bu yüzden yeni pazarlara ihtiyacımız var. Derneğimiz bu kapsamda birçok çalışma yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar İsveç’ten Güney Afrika’ya, Güney Kore’den Rusya’ya birçok pazarı birlikte ziyaret etti. İkili iş görüşmeleri gerçekleştirip fuarlara katıldık. 2018’de İngiltere, Güney Afrika ve Fransa’da iş görüşmeleri, Güney Kore ve Hindistan’da fuar katılımları planlamaktayız. Geçen yıl Hindistan ve Güney Kore ile yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bu iki yeni pazarda ihracatımız artmaya devam ediyor. Geçen yıl Hindistan Fuarına 38 firma ile katılım sağladık. Başarılı bir organizasyonla ülkemize döndük. Bu yıl 22-24 Kasım’da Hindistan Fuarının 2’ncisini gerçekleştireceğiz. Hindistan çok büyük bir pazar, ürünlerimiz ilgi görüyor. Bu fuara yüksek katılım göstermenizi istiyoruz. Ne kadar kalabalık olursak fuarın başarısı da o kadar artacaktır. İnegöl Dünya İle Buluşuyor-Avrupa ile 4 kıta temsilcilerine İnegöl’ü tanıtacağız. İnegöl sektöre yön veren yatırım, tasarım ve faaliyetleriyle örnek alınan sektörün lokomotifidir. Bu başarı tüm İnegöl’ündür, İnegöllü mobilyacılarındır. Uzun yıllardır başarıyla devam eden MODEF Fuarları sektörümüze ve şehrimize değer katıyor. İnegöl fuarları örnek alınarak birçok şehirde eş zamanlı mobilya fuarları düzenleme çabaları da devam ediyor. Fuarımızın kıymetini, değerini bilmeliyiz. Yeni yapılacak fuar alanı ile Türkiye’nin mobilya fuarını İnegöl’de yapmalıyız. İnegöllü mobilyacıların yer talepleri karşılandıktan sonra sektör ve ülke imajına değer katan diğer şehirlerdeki firmaların katıldığı bir fuar İnegöl’ü uçurur. Yaklaşık 120 bin ziyaretçi ile şehrin çok şey kazanacağını düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 3 kategoride derece alan firmaların yetkililerine ödüller verildi.

İhracat şampiyonları: 14 milyon 670 bin 117 dolarla Çilek Genç Odası, 10 milyon 513 Bin 773 dolarla İdol Mobilya, 9 milyon 015 bin 236 dolarla Weltew Mobilya oldu.

İhracat artış ödülleri: Yüzde 32 bin 621 oranla Nero Wood Mobilya, yüzde 487 artış oranıyla MStyle Mobilya, yüzde 320 artış oranıyla Gürsan Sandalye oldu.

Tasarım tescili ödülleri: 148 adet tasarım tesciliyle Çilek Genç Odası, 55 tescil tasarımıyla Muzaffer mobilya, 42 tescil tasarımıyla Çelmo mobilya oldu.