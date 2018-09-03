İnesmek kayıtları başladı

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) kayıt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıtlar 1 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek. Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK 2018-2019 eğitim öğretim yılı kurslarının kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Taban, “Kurslarımız her geçen gün hizmet kalitesini ve branş sayısını arttırarak 2011’den beri İnegöl halkına hizmet veriyor. Bilindiği üzere 15 Temmuzun yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz açılışla kurslarımızı Beşinci Mevsim Kültür Merkezimize taşıdık. İyileşen fiziki şartlar ile birlikte kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin daha da güzel işler ortaya koyduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin bir eğitim ve kültür hizmeti olan İNESMEK’in kültür ve sanat eğitimi konusunda önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkat çeken Taban, “İNESMEK 6 yılda 18975 kişiye eğitim verirken, geçen dönem 34 usta öğretici ile 70 farklı branşta 175 grupla 3514 kursiyere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadık. Kurulduğu günden bu yana pek çok insan için umut olmuş, pek çok insanın da hayâlini gerçekleştiren İNESMEK adetâ bir okul özelliğine sahip” şeklinde konuştu.