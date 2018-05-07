İnesmek’in 1 yıllık emeği, yılsonu sergisinde görücüye çıktı

850 eserin görücüye çıktığı sergi, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sergiyi gezenler, kursiyerlerin 1 yıllık emekleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserleri hayranlıkla inceledi.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (İNESMEK) 7’nci geleneksel yılsonu el sanatları sergisi, Cuma akşamı düzenlenen törenle açıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 14 branşta yıl boyunca hazırlanan birbirinden güzel 850 eser, eski kültür sarayının bulunduğu alanda kurulan çadır içerisinde hazırlanan stantlarda izlenime sunuldu.

Sade bir tören gerçekleştirildi

7. geleneksel sergi açılış programında İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibinin halk dansları gösterisi ile İnegöl Belediyesi enstrüman kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yıl sonu konseri de gerçekleştirilecekti. Ancak açılış öncesi İnegöl Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen’in vefat haberinin alınmasının ardından bu programlar iptal edildi. Açılış, cenaze nedeniyle sade bir törenle gerçekleştirildi.

Enstrüman kursiyerlerinin gösterisi iptal edildi

İNESMEK bünyesinde bulunan; giyim, mefruşat, dekoratif ahşap süsleme, filografi, iğne oyası, yağlı boya resim, yaş pasta yapım ve sunumu, saç tasarımı ile makyaj, amigurimi bebek yapımı gibi 9 farklı branşta 850 eserden oluşan serginin açılışı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasına Yusuf Şen’in vefatı sebebiyle programda yapılan değişikliği açıklayarak başlayan Başkan Taban, “Bugün İNESMEK sergimizin açılışı için bir araya geldik. Ancak aynı zamanda bugün acı bir haber de aldık. Değerli büyüğümüz, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcımız Yusuf Şen ağabeyimiz hakka yürüdü. Bu nedenle açılış programımızı daha sade bir törenle gerçekleştirme kararı aldık. Sergi açılışı sonrası enstrüman kursu kursiyerlerimizin bir konseri olacaktı. Bu konseri iptal ettik. Gönül isterdi ki kursiyerlerimizin vermiş olduğu emekleri de izleyelim. Ancak bu acıyla bunu yapmanın çok doğru olmayacağını düşündük. Onun için bu konuda sizlerin de affına sığınıyoruz” dedi.

Hedef temiz şehir unvanı almak

İnegöl Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana şehrimize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Taban; “En güzel hizmetleri sizlerle buluşturmak için bütün hesabımızı kitabımızı içinde bulunduğumuz dönem için yaptık. Adım adım da bunların uygulamasına geçiyoruz. Dün temizlik hususunda yaklaşık 1 buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız bir konu vardı. Temizlik zaten dinimizin emrettiği bir konu. Bununla alakalı bir farkındalık oluşturmak istedik. Bugüne kadar bütün emeklerimizi temizleme üzerine kurgulamıştık ama bundan sonra kirletmemek üzerine bir kurgu yapıp vatandaşımızın farkına varması adına adımlar atacağız.” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine önem veriyoruz”

Başkan Taban, İNESMEK kurslarından da söz ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hemşerilerimizin kişisel gelişimleri noktasında, onların mesleki gelişimleri noktasında ve daha sosyal olabilmeleri noktasında adımlar atıyoruz. Biliyorsunuz İNESMEK kurslarımız da bunun için kurulmuştu ve bugüne kadar pek çok kursiyerimiz bundan istifade etti. Daha önce şehrin diğer bölümlerinde yapmış olduğumuz faaliyetleri Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde bir merkezde topladık. Oranın dolup taştığını görünce hakikaten bunun da üzerinde bir şeyler yapılabilir mi noktasında hesaplarımızı yapıyoruz. Ben emeklerinizden dolayı sizleri kutluyorum. Eğer bu noktada biz de sizlere değer katıp fayda sağlayabildiysek, ön açabildiysek kendimiz başarılı sayarız. Kurslarımızda başarılı olan tüm kursiyerlerimizi de kutluyorum.”

Sertifikaları protokol üyeleri verdi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere temsili sertifika takdimi gerçekleştirildi. Ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve kalabalık vatandaşlar sergiyi ilgiyle incelerken, İNESMEK kursiyerlerinin eserleri büyük beğeni topladı. Serginin 04 Mayıs - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında saat 10.00-22.00 saatleri arasında açık kalacağı ve dileyen tüm vatandaşların sergiyi gezebileceği ifade edildi.