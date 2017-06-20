INEVA, Dünya Enerji Ödülünü’nün yeni sahibi

Arıtma çamuru bertarafı alanındaki yenilikçi uygulamalarıyla ön plana çıkan İneva Çevre Teknolojileri firması, AR-GE çalışmaları sonucunda ürettiği proje ile, ulusal kategoride Dünya Enerji Ödülünü aldı. 178 ülkenin bulunduğu bu platforma “arıtma çamuru bertarafı ve enerji geri kazanımı tesis projesi” ile katılan Ineva, çevreyi kirleten gazların emisyonlarını düşük tutmaya yardımcı olan teknolojisi sayesinde 2 bin proje arasından seçilerek birincilik ödülünü kazandı.

Ineva’nın 2016 yılında ’Atık Yönetimi’ kategorisinde ’Sürdürülebilir İş Ödülleri’ ödülünü aldıktan bir yıl sonra global arenada yine ödül kazanmasına dikkat çeken Coşkunöz Holding CEO’su Emin Ataç, bu ödüller projelerinin başarısını tescillediğini ve tüm grup olarak motivasyonlarının arttığını söyledi. 2016 yılında Coşkunöz Holding’in atık bertarafı iş koluna yatırım yaparak çevre teknolojileri sektörüne girişini sağladığını ifade eden Emin Ataç, "Ineva’nın Tübitak destekli Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği ve kurutma prosesine gerek kalmadan uyguladığı sistem, yüzde 100 yerli sermaye ile devreye alınan ilk atık yakma projesi olma özelliğini taşıyor. Ağırlıklı olarak Su ve Kanal İdareleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesisi olan kuruluşlara hizmet veren Ineva ile atık türüne ve ihtiyaca göre proje üreterek kurulumunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ineva’nın halihazırda 6 tesisi bulunduğunu da belirten Emin Ataç, 2017 yılı sonuna kadar 5 tesis daha kurarak günde 600 ton kapasite ile çamur bertarafını hedeflediklerini söyledi. Bu bağlamda günde 900 ton buhar enerjisi elde edilebileceklerini vurgulayan Ataç, "Bunların yanı sıra Kocaeli Su ve Kanalizasyon İşleri (İSU) tarafından açılan iki ihaleyi de aldık. Bu sayede Türkiye’de ilk defa bütün bir şehrin kentsel arıtma çamurlarının tamamını yerli teknoloji ile bertaraf ederek enerji üretecek tesislerinin yapımına başladık. İSU’dan sonra Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri’nden çıkan çamuru elektrik enerjisine dönüştüreceğiz. Çok kısa bir süre içinde aldığımız bu iki proje Coşkunöz’ün iddiasının da bir kanıtı. Bizim kuracağımız tesisler sayesinde GAOSB, çamuru kurutma işlemine gerek kalmadan yakarak bertaraf ederken aynı zamanda elektrik enerjisi elde edilecek" diye konuştu.

Yatırımlarında ivmeyi arttırarak büyümeye ve kurumlara yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini söyleyen Ataç, "Gerek yurt içinde gerekse de global seviyede örnek alınacak bir grup olma yolunda hızla ilerliyoruz. Amacımız yaptığımız her faaliyette hem ülkemiz hem de toplum için faydalı ve sürdürülebilir işler yapmak. Ineva ile bu amaçlarımızı gerçekleştirmek yönünde önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.