İnkaya'da otopark çilesi sona eriyor

Osmangazi Belediyesi, İnkaya Mahallesi'nde otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. Toplam 2 bin 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek otopark, trafik sıkışıklığı ve park meselesine çare olacak. Altı gabion, üstü yeşil duvar olarak tasarlanan otopark, tabiatla uyumlu olacak. Duvarları 10 ile 22 metre yüksekliğinde olacak otopark, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kasım ayında hizmete açılacak.

Bursa'nın turizmde ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Şehrimize gelen ziyaretçilerimiz zaman zaman araç yoğunluğuna sebep olabiliyor. İnkaya turizmin hareketli olduğu bir bölgemiz. Uludağ yolu üzerindeki bu mahallemiz, tarihî çınarın olmasından dolayı büyük rağbet görüyor. Dolayısıyla burada trafik tıkanıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bilhassa otobüslere yönelik yeni bir alan oluşturuyoruz. 40 araçlık bir otopark inşa ediyoruz. Çevreye uyumlu olacak otoparkımızı kasım ayında hizmete sunacağız'' dedi.