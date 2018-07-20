İnoksan, 38. yaşını çalışanları ile birlikte kutladı

yaşını çalışanları ile birlikte kutladı. Bursa’daki fabrika bahçesinde gerçekleşen törende İnoksan çalışanlarına kıdem plaket ve hediyeleri verilirken, etkinliğe DJ performansı ve keyifli ikramlar eşlik etti.

Bursa’daki fabrika bahçesinde gerçekleştirilen tören ile 38. yılını çalışanlarıyla birlikte kutlayan İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık gecede şöyle konuştu:

"İnoksan ailesi olarak 38. yılımızı kutlarken; sektörümüzde sürekli gelişim gösteren, yeniliklerin öncüsü bir şirket olma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Şirketimiz son yıllarda sektörümüzde büyük başarılara imza attı. Bu başarılarımızdan birkaçını sıralamak gerekirse; 80’i aşkın ülkeye yaptığımız ihracat, Ar-Ge merkezimizin faaliyete geçmesi, Turquality ana programına dahil olmamız, ABD’de şirketimizin kurulması, Çin pazarına attığımız ilk adım ve üretim kapasite artışına yönelik yeni yatırımlar. Bu başarı tablosunun oluşmasındaki en büyük etken şüphesiz ki bir arada olmamız, inancımız ve bizi her daim dinç tutan heyecanımızdır. İnanıyoruz ki büyük bir aile olarak, birlikte başarılarla dolu daha nice yıllar göreceğiz. Ülkemize olan inancımızla, yeni yatırımlar yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz."

İnoksan’ın yaklaşık 500 çalışanının katıldığı 38. yıl etkinliğinde; 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıllık çalışanlara kıdem plaket ve armağanları; İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, İnoksan Mutfak A.Ş Genel Müdürü Emre Varlık ve İnoksan Satış A.Ş Genel Müdürü Esra Altay Batkın tarafından takdim edildi.