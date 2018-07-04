İnoksan Çağrı Merkezi, üçüncü yılını kutluyor

Endüstriyel mutfak sektöründe yeniliklerin öncüsü İnoksan, üçüncü yaşına giren Çağrı Merkezi’nde profesyonel düzeyde verdiği satış sonrası hizmet desteğinin kalitesi ile fark oluşturmaya devam ediyor. Sunduğu çözümlerle sektörün çıtasını daha da yukarıya taşıyan İnoksan Çağrı Merkezi’nde ayda ortalama 4 bin çağrı yanıtlanıyor. Ağustos 2015’de kurulan profesyonel çağrı merkezi sayesinde İnoksan, müşterileri ile arasındaki iletişimi, tek bir merkezden, düzenli ve sürekli bir şekilde yürütüyor.

Kurulduğu günden bu yana 64 bin 345 çağrı yanıtlayan İnoksan Çağrı Merkezi, tek bir telefon ile satış, satış sonrası servis desteği, ürün bilgisi, lojistik ve ilgili tüm konularda destek veriyor. İnoksan, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak adına çağrı merkezi projesini her geçen gün geliştiriyor.

2018’de hedef 37 bin çağrı

En yoğun çağrı alınan saatlerin 10.00-12.00 ve 14.00-15.00 olarak belirtildiği İnoksan’ın profesyonel çağrı merkezi ekibi 2018 yılında toplam 37 bin çağrı cevaplamayı hedefliyor. Yurtdışından erişimin de açık olduğu İnoksan Çağrı Merkezi’ne yurtiçi ve yurtdışından haftanın 7 günü boyunca 08.00 - 20.00 saatleri arasında ulaşabilmek mümkün.