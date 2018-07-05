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05 Temmuz 2018 10:18

İnoksan Çağrı Merkezi üçüncü yılını kutluyor

Endüstriyel mutfak sektörünün öncü firmalarından İnoksan, hayata geçirdiği profesyonel çağrı merkezi projesiyle müşteri memnuniyetini üst seviyede tutuyor.

İnoksan Çağrı Merkezi üçüncü yılını kutluyor

05 Temmuz 2018 10:18


Endüstriyel mutfak sektöründe yeniliklerin öncüsü İnoksan’ın üçüncü yaşına giren Çağrı Merkezi’nde ayda ortalama 4 bin çağrı yanıtlanıyor. Ağustos 2015’de kurulan profesyonel çağrı merkezi sayesinde İnoksan, müşterileriyle arasındaki iletişimi, tek bir merkezden, düzenli ve sürekli bir şekilde yürütüyor.


Kurulduğu günden bu yana 64 bin 345 çağrı yanıtlayan İnoksan Çağrı Merkezi, satış, satış sonrası servis desteği, ürün bilgisi, lojistik ve ilgili tüm konularda destek veriyor.



2018’de 37 bin çağrı hedefleniyor


En yoğun çağrı alınan saatlerin 10.00-12.00 ve 14.00-15.00 olarak belirtildiği İnoksan’ın profesyonel çağrı merkezi ekibi 2018 yılında toplam 37 bin çağrı cevaplamayı hedefliyor. Yurt dışından erişimin de açık olduğu İnoksan Çağrı Merkezi’ne yurt içi ve yurt dışından haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşılabiliyor.




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