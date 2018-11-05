İnoksan, Hostech by TUSİD 2018 Fuarı'nda sektörle buluştu

Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”, 24-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Endüstriyel mutfak sektörünün kutup yıldızı İnoksan, fuarda sektör profesyonelleriyle buluştu.

Endüstriyel mutfak sektöründe Avrupa'da ilk üç içerisinde yer alan Türkiye, sektörün en önemli firmalarını ve alıcıları İstanbul'da buluşturdu. Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında faaliyet gösteren 800 üretici, 60 ülkeden alım heyeti ile Hostech by TUSİD Fuarı'nda bir araya geldi. 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan ve yabancı sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, milyonlarca dolarlık ihracat anlaşmalarına imza atıldı.

Fuarın gözdesi Inosmart

Fuarda yenilikçi ürünleriyle boy gösteren İnoksan, yerli ve çok sayıda yabancı ziyaretçilerle yakın temaslarda bulundu. 5 gün boyunca farklı ürün gruplarını sergilediği standında profesyonellerle buluşan sektör lideri, fuarın en fazla ziyaretçi ağırlayan stantlarından biri oldu. Satış, ticari satınalma, ihracat, ithal ürünler ve Ar-Ge departmanlarından oluşturduğu deneyimli ekibiyle fuar boyunca ziyaretçilerine kusursuz bilgi aktarımı ve veri paylaşımı yapan İnoksan, yeni iş ortaklıkları için görüşmelere imza attı. Gastronomi sektörünün kalbini fetheden yüzde yüz yerli üretim İnosmart Touch Line serisi fırın ailesi fuarın yine en fazla ilgi gören cihazlarından biri oldu.

Fuar çerçevesinde bayileriyle de buluşan İnoksan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayi temsilcilerini İnoksan standında ağırladı. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ile bir araya gelen bayi temsilcileri sektörü ve İnoksan'ın yeni yatırımlarını değerlendirdiler.

26 Ekim Cuma günü fuar standında Türkiye çapında yaklaşık 50 bayisini ağırlayan İnoksan, geleneksel bayi yemeğini ise Florya Meos Balık'ta yoğun katılımla gerçekleştirdi. Cumartesi günü ise İnoksan sponsorluğunda Big Chefs Mutfaklar Koordinatörü Murat Aslan tarafından yürütülen Bir Aşçının Dünlüğü Projesi kitabının imza günü İnoksan standında yapıldı. Aşçılar ve öğrencilerin ilgi gösterdiği imza gününde ziyaretçilere İnoksan'ın armağanları dağıtıldı. Fuar boyunca trio müzik dinletisi de İnoksan standına renk kattı.

“Yabancı ziyaretçilerin sayısı umut vericiydi”

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık fuara ilişkin şöyle konuştu: “TUSİD derneğinin başlattığı uluslararası fuar olma hayali bu fuar ile gerçekleşti diyebiliriz. Tüm şirketler bunca yıl sonra yeni neslin de katılmasıyla fuara yoğun ilgi gösterdi. Fuarda çok güzel yenilikler, tasarımlar, Ar-Ge çalışmaları yapılmış ve bana göre Avrasya'nın en büyük fuarlarından biri. Tüm meslektaşlarımı sektöre katkılarından dolayı kutluyorum. Sektörümüzün Türkiye'de ihracatta da yeri çok ayrı. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma rağmen, umarım dolu dolu geçen bu fuardan geleceğe yönelik önemli sonuçlar elde ederiz. Hostech by TUSİD 2018, bugüne kadar yapılan fuarlarda en çok yabancı müşteri çeken fuar oldu. Mükemmel bir çalışmanın ürünü oldu bu fuar. Herkes mutlu ve çok ümitli. Çünkü dönem ihracat yapma dönemi ve fuarda yurtdışı ziyaretçi sayısı oldukça fazlaydı. Dünyanın her yerine ihracat yapan bir şirketiz. Yaklaşık 130 ülkeye ürün ulaştırıyoruz amacımız bu sayıyı artırmak”