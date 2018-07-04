İnoksan, küresel pazarda rekabet için Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştı

Bu yıl gerçekleştirdiği 2 milyon euroluk makine yatırımıyla kapasitesini artıran firma, küresel pazarda rekabet edebilmek için Ar-Ge çalışmalarına odaklandı.

Global marka haline gelen İnoksan’ın, bu yıl sonunda yüzde 20 seviyesinde büyüme öngördüğünü belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, geliştirdikleri esnek üretim modeliyle de müşterilerinin ihtiyacına daha hızlı cevap verdiklerini söyledi. Bu yıl yeniliklere odaklanacaklarını ifade eden Vehbi Varlık, Ar-Ge’nin rekabette, hem sektör hem de Türkiye için en gerekli konuların başında geldiğini söyledi. İnoksan’ın kurulduğundan bu yana Ar-Ge merkezi gibi çalıştığına dikkat çeken Varlık, “Bu da firmamıza çok mesafe kaydettirdi. İlave tesisler için Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (TEKNOSAB) tamamlanmasını bekliyoruz. Burada en az 50 dönümlük yer planlıyor ve Ar-Ge merkezini de buraya taşımayı istiyoruz” dedi.

Varlık, öte yandan bağımsız ürün fabrikaları kurmaya hazırlandıklarını ve kapasiteyi artırmak için bu yıl 2 milyon euroluk makine yatırımına gittiklerinin bilgisini verdi. Catering ekipmanları alanında global ölçekte dev firmalar ve gruplar oluştuğuna vurgu yapan Vehbi Varlık, bu grupların yüksek sermaye birikimi sayesinde teknolojinin öncülüğünü de yaptıklarına dikkat çekti. Türkiye’nin de bu gelişmeleri yakından takip ederek, sektöre uyguladığını dile getiren Varlık, Türkiye’nin İtalya’dan sonra endüstriyel mutfak ya da catering teknolojilerinde adından söz ettirmeye başladığının altını çizdi. Varlık, endüstriyel mutfak alanında yeni gelişmelerin çoğunun, az enerji tüketimi ve hijyen alanında ortaya çıktığını dile getirerek, “Buna ilave olarak da birbiriyle haberleşen, programlanabilir cihazlar takımından oluşacak mutfaklara doğru bir gelişme göreceğiz” diye konuştu.

Fırın, döner ve açık büfe gibi tasarım gerektiren ürünlerde ABD’de etkin olduklarına değinen Vehbi Varlık, İnoksan’ın ihracatını bulaşık makinesiyle ivmelendirmeye hazırlandığını vurguladı. ABD’de eyalet temsilcilikleri ve alt yetkili satıcılar şeklinde dağıtım ağı sistemi olduğu için ABD’deki temsilcisiyle New York’ta şirket de kurduklarını aktaran Varlık, globalde ihracat paylarını artırmak istediklerini söyledi. 2017’de ihracatta en yoğun yılı yaşadıklarını belirten Varlık, “İhracat rakamlarımızda önceki yıl rakamlarına göre yüzde 41 artış yaşanmasına rağmen, yurtiçi satışlardaki artışın da etkisiyle toplam ciro içindeki payı yüzde 25 oldu. Gelişim yol haritasındaki hedefimizde yüzde 50’lere ulaşmak var” şeklinde konuştu.

Toplam 82 ülkeye ürün gönderdiklerinin bilgisini veren Vehbi Varlık, “Uluslararası markaların neredeyse hepsiyle çalışıyoruz. Amerika, Afrika ve Rusya’da otel projeleri yapıyor. Avrupa’dan Uzakdoğu’ya, Amerika kıtasından Ortadoğu’ya kadar uzanıyoruz. Çin pazarına da belgelendirilmiş ürünler sunmak amacıyla CQC ile çalışmalar başlattık. Çin’de hem perakende hem de projelerde yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca Hindistan’ı da gelecek 10 yıllık dönemde ihracat anlamında değerlendireceğiz. Yakın komşu Rusya da yüksek bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Öte yandan İnoksan, kalabalık sofralar için geliştirilen İnosmart kombi fırın ürün grubuyla mutfaklardaki telaşı en aza indirmeye odaklandı. Tabakta pişirim özelliği ile aynı anda 82 porsiyon çıkarabilen İnosmart Steam Touch kombi fırın ile hem zamandan tasarruf edildiğini hem de kendi kendini yıkama özelliği ile hijyeni artırdığını ileten Vehbi Varlık, şöyle konuştu:

“Katlı pişirme seçeneği ile mutfakta hız kazandıran fırın, daha yumuşak et yemekleri, tavuk yemekleri ve hamur ürünlerini pişirebilme anlamında buhar-kuru oranını yüzde 10’dan yüzde 90’a kadar ayarlayabilme özelliğine de sahip. Ayrıca kaydedilen altı farklı fazdaki reçeteyi, tek tuşla çalıştırıp adım adım pişirme yöntemiyle de kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Delta T’li pişirme özelliği sayesinde, düşük sıcaklıkta başladığı pişirim işlemine, otomatik bir şekilde kademeli artan pişirme sıcaklığı ile devam ediyor. Aynı zamanda beş noktalı ölçüm probu sayesinde hassas ölçüm yeteneğiyle Sous Vide tekniği gibi modern tekniklerle de pişirim yapıyor. Elektrikli modelleri üretilen İnosmart Touch serisinin iki dil seçeneği ve sesli uyarı gibi özellikleri de İnosmart dokunmatik fırınların tercih sebeplerini artırıyor.”