İnoksan Türkiye ekonomisine güveniyor, yatırımlarına devam ediyor

Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta gösteren mutfak devi, yeni yatırımlarıyla sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ülke ekonomisini büyük ölçüde destekleyen endüstriyel mutfak sektörünün güçlü oyuncuları güven tazeleyerek yatırımlarını sürdürüyor. Sektörün kutup yıldızı olarak konumlanan İnoksan da bu doğrultuda kapasitesini artırdı.

Stratejik ürün gruplarında yüzde 400 kapasite artışı

İnoksan, yeni ihracat pazarlarındaki ürün talebini karşılamak ve talebi sürekli kılmak için yerli katma değer oranının en yüksek olduğu stratejik ürünlerde, yüzde 250 ile yüzde 400 oranlarında kapasite artışı gerçekleştiriyor. Kapasite artışına bağlı olarak istihdamı da genişleten mutfak devi, yeni makine yatırımlarını fabrika bünyesine kattı.

13 milyar cirolu sektör

13 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşan ve 60 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye Endüstriyel Mutfak sektörü, üretim kapasitesi bakımından Almanya’nın ardından 2. Sırada. Endüstriyel mutfak sektörü,

ihracatta yerli katma değer oranının en yüksek olduğu sektörler arasında yer alıyor.