Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:15

İnoksan Türkiye ekonomisine güveniyor, yatırımlarına devam ediyor

Endüstriyel mutfak sektörünün lideri İnoksan; Ekonomi Bakanlığı’nın “Türkiye’den dünya markaları çıkarmak” amacıyla uyguladığı Turquality programı kapsamında, 5 yıllık Gelişim Yol Haritasında yer alan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor.

İnoksan Türkiye ekonomisine güveniyor, yatırımlarına devam ediyor

06 Eylül 2018 10:15

Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta gösteren mutfak devi, yeni yatırımlarıyla sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


Ülke ekonomisini büyük ölçüde destekleyen endüstriyel mutfak sektörünün güçlü oyuncuları güven tazeleyerek yatırımlarını sürdürüyor. Sektörün kutup yıldızı olarak konumlanan İnoksan da bu doğrultuda kapasitesini artırdı.


Stratejik ürün gruplarında yüzde 400 kapasite artışı


İnoksan, yeni ihracat pazarlarındaki ürün talebini karşılamak ve talebi sürekli kılmak için yerli katma değer oranının en yüksek olduğu stratejik ürünlerde, yüzde 250 ile yüzde 400 oranlarında kapasite artışı gerçekleştiriyor. Kapasite artışına bağlı olarak istihdamı da genişleten mutfak devi, yeni makine yatırımlarını fabrika bünyesine kattı.


13 milyar cirolu sektör


13 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşan ve 60 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye Endüstriyel Mutfak sektörü, üretim kapasitesi bakımından Almanya’nın ardından 2. Sırada. Endüstriyel mutfak sektörü,


ihracatta yerli katma değer oranının en yüksek olduğu sektörler arasında yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç