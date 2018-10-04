İnoksan'dan sektöre çifte destek

Sosyal ve ticari sorumluluk bilinci ile faaliyet gösteren İnoksan, özellikle ekonomik kriz ve durgunluk dönemlerinde iş ortaklarına ve müşterilerine desteğini artırıyor. Tüm otel, restoran ve kafe mutfaklarının vazgeçilmez demirbaşı olan Bulaşık Yıkama Makinelerinde geçerli olan İnoksan kampanyasında; hem yüzde 18 KDV hem de 8 taksit desteği ile işletmeler önemli bir avantaj yakalamış olacak.

1 – 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada; yüzde 18 KDV İnoksan tarafından karşılanacak, ayrıca kredi kartı ile yapılan alımlarda vade farksız 8 taksit ve yüzde 0 komisyon imkanı da müşterilere sunulacak.

İnoksan BYM serisi bulaşık yıkama makineleri, sahip olduğu yüksek teknoloji ile profesyonel mutfaklarda üst düzey hijyeni garanti ediyor. Aynı zamanda deterjan tasarrufu da sağlayan İnoksan BYM ailesi, 2 yıl servis ve 10 yıl yedek parça garantisi ile İnoksan Bayilerinde kampanyalı olarak satışa sunuluyor.