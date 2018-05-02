Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 10:22

İnşaat deposundan 25 bin liralık malzeme çaldı

Bursa’da bir inşaat firmasına ait depodan 25 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsız, keşif yaptığı sırada güvenlik kameralarına yakalandı.

İnşaat deposundan 25 bin liralık malzeme çaldı

02 Mayıs 2018 10:22

Kayıtları inceleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit ederek yakaladı.


Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde bir inşaat firmasına ait depo, T.Ö. isimli şahıs tarafından soyuldu. Soygundan önce olay yerine gelip keşif yapan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Depoda bulunan 30 adet evye bataryası, 24 adet lavabo bataryası, 5 adet duş lavabosu ile 2 koli petek vanası olmak üzere toplam değeri 25 bin lira olan malzeme çalan T.Ö.’nün kimliği incelenen kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespit edildi. T.Ö.’yü tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç