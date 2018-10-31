İnşaat sektörü teşviklerin sürmesini istiyor

Alparslan Şenocak, mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlanan ve konut satışlarını kapsayan tapu harcı ile KDV oranlarındaki indirimlerin 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle sona erdiğini hatırlattı. Her yıl Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme çizgisini yakalayan inşaat sektörüne verilen desteklerin bütün sektörleri harekete geçirdiğini vurgulayan Şenocak, “2017 yılını yüzde 8,9'luk büyüme performansıyla kapatan sektörümüz, 2 milyondan fazla insana istihdam sağlıyor. Bu yılın ilk yarısında da yüzde 3,5 ile büyüme performansını sürdüren sektörde konut satışlarına sunulan destekler büyük önem taşıyor. Kredi faiz oranlarındaki artışların konut satışlarını olumsuz etkilediği bir dönemde tapu harcı ve KDV oranlarındaki indirimlerin devam etmesi sektör temsilcilerimize rahat nefes aldıracaktır” dedi.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu da, Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmanın inşaat sektörünü de etkilediğini söyledi. Sektörde yaşanan durgunluğa karşı devletin uyguladığı tapu harcı ve vergi indirimlerinin önemine işaret eden Tuğcu, “Konut satışlarında uygulanan vergi indirimleri sadece sektörü harekete geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda devletin gelir kalemlerinde de artışa sebep oluyor. Diğer taraftan gayrimenkul sektöründe maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılmadığı bir dönemde tapu harçlarındaki indirimlerin vatandaş açısından alım için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Gayrimenkûl sektöründe devlet desteklerinin ve teşviklerin sürdürülmesini arzu ediyoruz. Devletimizin de desteğiyle inşaat sektörümüz, ülkemizin büyüme ve kalkınma hamlesine en yüksek katkıyı vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.