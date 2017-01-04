İnşaat sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alacaklara fırsat

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), inşaat sektöründeki üyelerinin mesleki yeterlilik belgesi almaları için harekete geçti.

Kurs sonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi A.Ş.’de (MEYBEM. A.Ş.) imtihana girip başarılı olan çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecek. İTSO Başkanı Metin Anıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca bir tebliğ hazırlandığını söyledi. Tebliğde 48 meslek grubunun tehlikeli ve çok tehlikeli olarak tarif edildiğini ifade eden Anıl, "Bu meslek gruplarında çalışacak olanların mesleki yeterlilik belgesi almaları mecburi hale geldi. Belgesi olmayanları çalıştıranlara ise çalışan başına 500 TL ceza öngörülüyor" dedi.

TOBB bünyesinde Mesleki MEYBEM. A.Ş’nin kurulduğunu söyleyen Metin Anıl, kurulan şirketin belge için başvuranların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçme ve değerlendirmesini yaptığını ve başarılı olanlara da mesleki yeterlilik belgesi verdiğini belirtti.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi ile görüştüklerini ve mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için kurs düzenlenmesini talep ettiklerini söyleyen Metin Anıl, "Bu kursun ücretini odamız ödeyecek. Kursa katılanları MEYBEM’e yönlendireceğiz. Burada yapılacak ölçme ve değerlendirmede başarılı olanlar belgelerini alacaklar" diye konuştu.

Başvurular sonrasında makul sayıya ulaşıldığında İnegöl Halk Eğitim Merkezi’nde kurs açılacağını belirten Anıl, kurs sonunda MEYBEM’de ölçme ve değerlendirme yapılacağını ifade etti.