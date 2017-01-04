Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 16:17

İnşaat sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alacaklara fırsat

İnşaat sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alacaklara fırsat

04 Ocak 2017 16:17

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), inşaat sektöründeki üyelerinin mesleki yeterlilik belgesi almaları için harekete geçti.
Kurs sonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi A.Ş.’de (MEYBEM. A.Ş.) imtihana girip başarılı olan çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecek. İTSO Başkanı Metin Anıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca bir tebliğ hazırlandığını söyledi. Tebliğde 48 meslek grubunun tehlikeli ve çok tehlikeli olarak tarif edildiğini ifade eden Anıl, "Bu meslek gruplarında çalışacak olanların mesleki yeterlilik belgesi almaları mecburi hale geldi. Belgesi olmayanları çalıştıranlara ise çalışan başına 500 TL ceza öngörülüyor" dedi.
TOBB bünyesinde Mesleki MEYBEM. A.Ş’nin kurulduğunu söyleyen Metin Anıl, kurulan şirketin belge için başvuranların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçme ve değerlendirmesini yaptığını ve başarılı olanlara da mesleki yeterlilik belgesi verdiğini belirtti.
İnegöl Halk Eğitim Merkezi ile görüştüklerini ve mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için kurs düzenlenmesini talep ettiklerini söyleyen Metin Anıl, "Bu kursun ücretini odamız ödeyecek. Kursa katılanları MEYBEM’e yönlendireceğiz. Burada yapılacak ölçme ve değerlendirmede başarılı olanlar belgelerini alacaklar" diye konuştu.
Başvurular sonrasında makul sayıya ulaşıldığında İnegöl Halk Eğitim Merkezi’nde kurs açılacağını belirten Anıl, kurs sonunda MEYBEM’de ölçme ve değerlendirme yapılacağını ifade etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç