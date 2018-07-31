Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 19:10

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaatın 2.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

31 Temmuz 2018 19:10

katından düşen işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Anıl Sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Şirin, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybedince inşaatın 2. katından aşağı düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay ile alakalı soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç