İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

katından düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Anıl Sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Şirin, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybedince inşaatın 2. katından aşağı düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay ile alakalı soruşturma sürüyor.