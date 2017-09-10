İNTARF kapılarını açtı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış’ın katılımı ile açılan fuar 13 Eylül’e kadar açık kalacak.

Mer-Pa Pazaryeri içerisinde düzenlenen açılış törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yardımcısı Mehmet Daniş, İnegöl Kaymakam Ali Akça, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

"İnegöl’ümüz tarımda parlayan bir yıldız"

Törenin açış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Uludağ’ın eteklerinden gelen can suyu ile filizlenip büyüyen tarımsal ürünlerimiz bizim göz bebeğimiz. Verimli arazilere sahip olan İnegöl’ümüz tarımda parlayan bir yıldız konumunda. Bizim bir amacımız var. Laf olsun torba dolsun diye bu fuarları yapmıyoruz. Bizim bir hedefimiz, bizim bir hayalimiz var. Biz tarımsal potansiyelimizi bilerek, buna göre hareket ederek sağlam adımlar ile plan ve programımızı yaparak bu sektörde İnegöl’ün adını daha ne kadar duyurabiliriz, bu sektörde daha nasıl kazanımlar elde deriz bunun hesabını yapıyoruz. Mevcut potansiyelimizi en güzel şekilde değerlendirip, bunu en güzel şekilde koordine edip sektörün içerisinde İnegöl’ü meyveleriyle, fidanıyla, hayvansal üretimi, ayçiçeği gibi tarımsal getirileriyle söz sahibi bir konuma getirmenin uğraşısını veriyoruz” dedi.

"Türkiye güzel mesafeler aldı"

’Kalkınmanın bir tek yolu var; üretmek’ diyerek konuşmasına başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, "Üretmek, büyümek ve ürettiğini satabilmek. Bu konuda gerçekten Türkiye güzel bir mesafe aldı. Son 16 yılda da bu istikrar ortamında büyük bir büyüme gerçekleşti. Şehirlerimizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. Her yurtdışına çıktığımızda, tekrar Kapıkule’den girerken dev bir ülkeye girdiğimizi görüyoruz. Türkiye’nin şu zor şartlarda olmasına rağmen, etrafının ateş çemberiyle çevrili olmasına rağmen yine yüzde 5 büyüme sağlaması. İlk 6 ayda bu başarıları yakalaması düşmanlarımızı çıldırtıyor ama önemli olan bizlere dua eden, gözü kulağı Türkiye’de olan dostlarımız. Artık her yerde Büyükşehir ve ilçe belediyeleri var. Bundan 4 yıl önce yoktu. Şimdi onlarda milyonluk yatırımlar köylere de yapılabiliyor. İşte bu kimin vizyonu? Çok değerli liderimiz Cumhurbaşkanımızın vizyonu” diye konuştu.

"İnegöl’ün yazdığı bir tarih var

Son olarak kürsüye çıkan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, “İnegöl’de heyecanlanmamak mümkün değil. Gerçekten de tarım, diğer sektörlere bakıldığında çok kolay olmayan, daha fazla uğraş isteyen, fedakarlık isteyen ve daha fazla riske maruz kalan alan. İşte bunu sanayide görüyorsunuz, mobilyada görüyorsunuz; İnegöl’ün yazdığı bir tarih var. Türkiye olarak bakıldığında 15 yıldan beri kesintisiz bir istikrar içerisindeyiz. Bazı sektörlerin birkaç yıl içerisinde alıp yürüdüğünü, insanların, bölgelerin zenginleştiğini, yeni firmaların yeni sektörlerin dünyaya, Avrupa’ya mâl olduğunu görüyoruz. Çok kısa sürelerde bunları yapabiliyoruz ama tarım öyle bir uğraş değil. İşte böyle dönemlerde tarımı ihmal ediyorlar. Bunların nedenlerinden biri de bölünmüşlük. Arazilerimizin bölünmüş olması. Yıllarca miras yolu ile bölünen arazilerde tarımda rekabet etmekte zorlanıyoruz. Yine girdi maliyetlerimiz, mazot fiyatlarımız. Türkiye mazotu ithal eden, bunun üretimini yapamayan bir ülke ve üretim maliyetlerimiz gerçekten yüksek. Gübre malumunuz ithal, gübreyi dışarıdan alıyoruz. Yarısının ham maddesini dışarıdan alıyoruz, yarısını da olduğu gibi dışarıdan almak zorundayız ama her şeye rağmen millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak üretimden vazgeçmemeliyiz” diye konuştu.

Sarıbal tepki gösterdi

Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in konuşması sırasında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal kürsü yanına gelerek, "Söylenen her şey yalan. Bize söz hakkı verilmiyor" dedi. Bunun üzerinde Daniş, "Burada Kaymakam beye konuşması için telkinde bulundum ama sektörün temsilcilerinin konuşmasının daha önemli olduğunu söyledi ve kürsüye çıkmadı. Buradaki arkadaşlar bir düzenleme yapmış. Yalan söylüyorsunuz diyorsunuz. Sizin engelleyen bir mi var? Ben söylediklerinizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi. Daniş’in sözlerinin ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kalktığı sandalyeye tekrar oturdu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuar açıldı. Program protokol üyelerinin stantları gezmesiyle son buldu.