İNTARF’ın “En”leri belli oldu

Armut, ayçiçeği, elma, şeftali, çilek ve domates ürünlerini en iyi şekilde yetiştiren mahallelere para ödülü takdim edildi.

İnegöl Belediyesi öncülüğünde MODEF Fuarcılık organizasyonu ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İnegöl Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) kapsamında fuarın “En İyi Ürün” yarışması sona erdi. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi armut, ayçiçeği, elma, şeftali, çilek ve domates ürünlerini yetiştiren mahallelere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İTSO ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, derece alan kırsal mahalleler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, pazar günü güzel bir açılışla fuarın kapılarını ziyaretçilerine açtığını hatırlatarak, “Bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiğimiz ve özellikle meyvecilik ve fidancılığa da vurgu yaptığımız bir fuar oldu. Fuar Çarşamba gününe kadar devam edecek. Dün de Uludağ Üniversitesinden kıymetli Hasan hocamızın tarımda pazarlama ve kooperatifleşme konulu paneli vardı. Tarımla alakalı ihtiyaçlar nelerdir? Türkiye ölçeği, Bursa ölçeği ve İnegöl ölçeği dediğimizde biz bu işin neresindeyiz bunlarla alakalı konular masaya yatırıldı. Bu konuda kitapları olan, bilgi birikme, donanıma sahip hocalarımızdan da bu çalışmaları dinledik. Yarın da Ticaret ve Sanayi Odamızın gerçekleştireceği bir çalıştay olacak” dedi.

“Eksiklerimizin farkındayız”

Tarımla ilgili eksik ve açıkların farkında olduklarını vurgulayan Taban, “Hükümetimizin de bunlarla ilgili attığı önemli adımlar var. Bir de herkesin kendi özelinde ben bu işin neresindeyim? Ben bu işi günün şartlarına uygun yapıyor muyum? Sorusunu sorması gerekiyor. Mutlaka yerel yönetimler olarak bizlerin, diğer STK’lara düşen vazifeler de var. Elbette ki tüm kurumlarımızın yetkilileri kendi bünyesinde bu çalışmaları mutlaka yürütüyor ama inşallah bu birliktelikle beraber biz İnegöl’de tarımda bir mesafe almak istiyoruz. Özellikle İnegöl’de bir pazarlama problemi, depolama problemi olduğunu ifade etmiştim. Hemen yanı başımızda Gürsu’da ciddi manada meyve üretimi yapılıyor. Yaklaşık 100 bin ton olarak ifade edilmişti üretimleri. Bunun yanında yaklaşık 70 bin ton depolama alanları var. İnegöl’de yaklaşık 220 bin ton üretim yapıldığını düşünürsek, 20 bin ton civarında da soğuk hava deposu olduğunu düşündüğümüzde bu konuda gerçekten eksik olduğumuzu görebiliyoruz. İnşallah bunlarla ilgili de kurumumuzun da içerisinde yer alacağı bir çalışma içerisindeyiz. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ön görüşmelerimizi yaptık. Eğer yerel yönetimler olarak belediye bu işin içerisindeyse biz de yer alırız dediler. Bu projeyi destekleyecek projeleri de takip ediyoruz. Vakti geldiğinde duyuracağız” dedi.

“Fuarı zenginleştirmemiz lazım”

Başkan Taban, en iyi ürün yarışmasının ödül töreni için bir araya geldiklerini de hatırlatarak, “Bugün fuarımız kapsamında en güzel ürün yarışmasının ödül töreni için toplandık. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü fuarı zenginleştirmemiz lazım. Burada kıymetli katılımcılarla da gördükleri eksiklerin ne olduğunu sorup, fuarı geliştirmek için ne yapmalıyız konusunda istişareler yaptık. İnşallah sonucunda bir rapor çıkacaktır. Bugün de en iyi ürünlerin ödüllerini takdim edeceğiz. İnşallah şunu niyaz ediyorum; tarımda geldiğimiz nokta bugünden çok daha ilerisi olur. İnşallah tarımdan istifade eden çiftçimiz daha mutlu yollarına devam edecektir. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli ve hayırlı bir fuar olur” şeklinde konuştu.

“Yetiştirdikleri ürünlerle dereceye giren kırsal mahalleler”

Konuşmanın ardından dereceye giren kırsal mahallelere ödülleri takdim edildi. Yarışma kapsamında jüri değerlendirmesi sonucunda Armut kategorisinde; 1’inci Sarıpınar, 2’nci Edebey, 3’üncü Paşaören Mahallesi oldu. Ayçiçeği kategorisinde ise 1’inci Şipali, 2’nci Boğazköy ve 3’üncü Ortaköy oldu. Elma kategorisinde Turgutalp Mahallesi 1’inci olurken, Hocaköy 2’nci, Akıncılar ise 3’üncü olarak yarışmayı tamamladı. Şeftali kategorisinde 1’inci İsaören, 2’nci Deydinler, 3’üncü Dipsizgöl oldu. Çilek kategorisinde Çitli 1’inci, Küçük Yenice Mahallesi 2’nci, Kurşunlu 3’üncü oldu. Domates kategorisinde Kayapınar 1’inci, Cerrah 2’nci, Çeltikçi ise 3’üncü oldu. Konurlar ve Akbaşlar Mahalleleri de yetiştirdikleri ürünlerle jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü.