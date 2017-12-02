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02 Aralık 2017 18:27

İnternet kazısı iki ilçeyi susuz bıraktı

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde internet kazıları sırasında su borularının zarar görmesi üzerine bazı mahalleler susuz kaldı.

İnternet kazısı iki ilçeyi susuz bıraktı

02 Aralık 2017 18:27


BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden telefon erişimi sağlayan Süperonline’ın alt yapı çalışmaları esnasında 500 milimetre çaplı içme suyu borularının zarar görmesi sebebiyle Osmangazi ilçesinin Pınarbaşı, İvazpaşa, Tahtakale, Kavaklı, Mollafenari, Nalbantoğlu, Maksem, Hocaalizade mahalleleri ile Yıldırım ilçesinin Karaağaç, Namazgah, Umurbey, Emirsultan, Kurtoğlu, Musababa, Karamazak Mahallesi Kültür Sokak ve civarında bugün (cumartesi) saat 14:10’dan itibaren sular kesildi. Pazar günü saat 03:00’te bu bölgelere tekrar su verilecek.




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