İpek iğne oyası dünya vitrinine çıkıyor

Bursa'nın tekstil sanayine ilişkin geçmişe ışık tutan ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir misyon üstlenen Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde renkli bir festivale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası İpek Oya Festivali Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün iğne oyalı kıyafetler defilesi ile 26 Eylül akşamı start alacak. Japonya ve Bulgaristan'dan 14 yabancı koleksiyonerin de katılacağı festivalde yerli ve yabancı katılımcılar, kendi kültürlerinde ipek iğne oyasını anlatacak. Küratörlüğünü Prof.Dr. Ayten Sürür'ün yapacağı festivalde konferansların yanı sıra tanıtım stantları da yer alacak ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Festival süresince gerçekleştirilecek atölye çalışmaları Mudanya Mirzaoba ve İznik Müşküle köylerinde yapılacak.

Uluslararası festivale Nallıhan, Kütahya, Ödemiş, Çamlıyayla, Gönen, Tokat'tan iğne oyaları ustalarının yanı sıra Bursa, Konya ve Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri de destek veriyor. Festival boyunca Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde İbrahim Koca, Ikumi Nonaka koleksiyon sergileri ile Prof. Dr. Ayten Sürür, Ercan Topçu, Nurdan Karhan, Emine Semra Erkan, Şadiye Çetintaş ve yabancı koleksiyonerlerin karma sergileri izlenime sunulacak. Sergiler Kasım ayı sonuna kadar açık kalacak.