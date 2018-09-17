İpek sevdası sergiyle taçlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesi çerçevesinde hazırlanan ‘Bir Sevdadır İpek: Halı ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı özel sergi, 22 Eylül Cumartesi tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) görülebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bir Sevdadır İpek: Halı ve Fotoğraf Sergisi'nin TKM'de yapılan açılışında, Bursa'nın, İpek Yolu güzergâhının Anadolu'daki son duraklarından ve önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın, adı ipekle özdeşleşen bir şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, “İpek ve ipekçilik terimleri, Bursa'nın adını, yeşilini, güzelliğini yüzyıllardır kervanlarla dünyanın farklı noktalarına taşımış değerlerin başında yer alıyor. 15 asırdır bu topraklarda var olmuş ancak unutulmaya yüz tutmuş olan Bursa ipeği, ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesi ile gün yüzüne çıkarılıyor” dedi.

16 atölyede üretim

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa ipeği ile ilgili çalışmalarını anlatarak, “Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde profesyonel bir ekip ile Muradiye İpek Fabrikası'nda üretilmiş olan Bursa ipeğinin nihaî ürüne ulaşması için tasarımlar gerçekleştiriliyor. Nihai ürüne hazırlanan Bursa ipeği, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve İnegöl ilçelerimizde 16 atölyede BUSMEK kursiyerlerince ilmek ilmek işleniyor. Aynı zamanda, çoğunluğu kadınlardan oluşan 200 kişiye de istihdam sağlanıyor” diye konuştu.

‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesinin 5 yıldır aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, bugüne kadar 240 halı ve 4000 metrekare kumaş dokunduğunu, bu kumaştan peştamal, şal, bebek takımları, kravat, bornoz takımları, gömlek, abiye elbiseler, keseler, masa örtüleri, çantalar ve fularlar yapıldığını anlattı.

Projede ipeğin imalatından ipek halı ve kumaşın dokunmasına kadar genç kuşakların çalışmalarda yer aldığını belirten Başkan Aktaş, “Bu sergide, genç hafızanın elinde hayat bulan Bursa ipeği, Fahrettin Beceren'in siyah beyaz fotoğraf kareleri eşliğinde izlenime sunuldu. Sanatseverler sergiyi, 22 Eylül Cumartesi tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi (TKM) Cemal Nadir Güler ve Sami Güner Sanat galerilerinde görebilirler” şeklinde konuştu.