Irak’ta katledilen Türkmenler için Bursa’da gıyabî cenaze namazı

Bursa Irak Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği gıyabî cenaze namazına Ulucami’de cuma namazı çıkışı yüzlerce Bursalı katıldı. Irak Türkmenleri Derneği Başkanı Isam Abdülkadir, "2014 yılında IŞİD terör örgütü Irak’ın bir çok bölgesini ele geçirdi. Telafer de bu bölgelerin içindeydi. İŞİD teröristleri girer girmez baskı ve zulüm göstermeye başladılar. Türkmenlerin elerinde bir parça silah olmadığı için elleri kilitlendi. IŞİD’lere karşılık vermedik, yine evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Şii Türkmen kardeşlerimiz Güney Irak’a yerleşti. Sünnî Türkmenlerden de bazılarımız ana vatanımız Türkiye’ye sığındı, bazıları da Irak’ın sakin bölgelerine yerleşti. Yaklaşık 30 bin insan maddi imkanlardan dolayı veya yaşlılıklarından ve hastalılıklarından dolayı çıkamadı. Çünkü geldiğimiz yollar çok zor ve tehlikeli. Masrafı da çok. 7 ay önce IŞİD örgütüne karşı Irak ordusu Peşmergelerle birlikte geniş bir operasyon başlatıldı. Telafer dört bir tarafından çeşitli güçlerle sarıldı, şehre yiyecek ve ilaç girmiyor, su ve elektrik kesilmiş. IŞİD teröristleri yolları kapatmışlar. Telafer’de 200’ün üzerinde Türkmen IŞİD canilerince katledildi. Bu masum insanları rehin almışlar canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Oradaki insanlarımız aç, susuz, ot ve ağaç yaprağı yiyorlar. Her tarafa bomba yağıyor. Canlarını kurtarmak için Irak askerlerine ve Haşdi Şabi’ye ve Peşmergeler tarafına kaçmaya kalkıyorlar. 15 gün önce 200’den fazla oluşan bir grup kaçarken IŞİD’lerin kurdukları pusuya düştü. 4 gün önce hepsinin vahşice acımadan hepsini infaz etiler. Hepsinin canına kıydılar. Hala binlerce Türkmen’in hayatı tehlikede. Ayriyeten yaklaşık 8 bin Telafer Türkmeni 7 aydır Türkiye sınırında Suriye kamplarında bekliyor. Paraları bitmiş. Hastalık bulaşmış. Türkiye’nin bir merhamet gözüyle bakmasını bekliyorlar. Türkiye bizim ana vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim tek güvencemizdir. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Türkmenler dört gözle sizi bekliyor. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz kardeşliğin fazlasını sizden talep ediyoruz. Daha çok geç kalmadan biran önce sınırda bekleyen Türkmenlere kapılar açılmalı ve katliam tehdidi altındaki Türkmen kardeşlerimize şefkatli devletimizin eli uzanmalıdır" diye konuştu.