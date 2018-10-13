Irgandı'da sanat günleri renkli başladı

Bursa'nın köklü kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yaşatan ‘4. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri' renkli görüntülerle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, ‘4. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Irgandı Köprüsü'nün tarihi hakkında bilgiler verdi. Başkanvekili Kocabıyık, sanatçıların geleneksel el sanatlarını icra ettiği köprünün 1442 yılında Irgandılı Ali'nin oğlu Hacı Muslihiddin tarafından inşa edildiğini söyleyerek, “Irgandı Köprüsü, 2004 yılında yenilendi ve kullanıma açıldı. Dünyada, Irgandı Köprüsü'ne benzer üç çarşılı köprü daha var; Bulgaristan'ın Lofça şehrinde bulunan Klearchos Köprüsü, İtalya'nın Floransa kentindeki Ponte Vecchio Köprüsü ve Venedik kentinde bulunan Rialto Köprüsü Dünyada sadece 4 örneği bulunan çarşılı köprülerin önemini vurgulamak ve buradaki sanatçılar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yerel ve ulusal alanda tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

Programın, 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Kocabıyık, “Sanat günlerimize bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden, Kültür Bakanlığı'na bağlı, alanında tanınmış farklı sanat dallarından sanatçılar katılım sağlıyor. Bu kapsamda Eskişehir, Yalova, Tokat, İzmir, İstanbul, Edirne, Burdur, Mardin ve Kahramanmaraş'tan gelen konuklarımız var. Sanatçılarımız burada Osmanlı Çarıkları, cam süsleme, ipekçilik, Bursa bıçağı, keçe, yazma, boynuz işleme, telkâri, talika, lüle taşı, tel kırma, ebru, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, nakkaşlık, neyzen, resim sanatları ve çini gibi geleneksel Türk el sanatları branşlarında ürünlerini sergiliyor” diye konuştu.

Programa emeği geçenleri ve sanatçıları tebrik eden Kocabıyık, etkinlikte atölye çalışmaları, sergiler ve dinletilerin de yer alacağını da sözlerine ekledi.

Irgandılı sanatçıların tarihi misyonu

Irgandı Köprüsü sanatçıları adına konuşan devlet sanatçısı Selman Benlioğlu ise, Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen organizasyona destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Dünya üzerinde 4 adet tarihi çarşılı köprü olduğunu hatırlatan Benlioğlu, 1422 tarihinde yapılan Irgandı Köprüsü'nün gerek ticari, lojistik ve mimari açıdan öncü ve kıymetli bir yapı olduğunu anlattı. Irgandı Köprüsü sanatçıları olarak bu tarihi misyonu sürdürme gayretinde olduklarını kaydeden Benlioğlu, güzelliklerin can bulduğu bir merkez olmaya devam eden çarşının, ayrıcalıklı bir sanat merkezi olduğunu da vurguladı.

Mehter takımının konseriyle renklenen programda, konuşmaların ardından bir de defile gerçekleştirildi. Sanatseverler, köprüde sergilenen sanat eserlerini ilgiyle inceledi ve sanatçılardan da çalışmaları hakkında bilgiler aldı.