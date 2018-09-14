İş dünyası, kadın istihdamı için bir araya geliyor

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 'Gücümüz Eşitliğimiz' paneliyle iş dünyasını kadın istihdamı için bir araya getiriyor.

İş dünyasındaki güçlü oluşumların ele alınacağı ve iki oturum şeklinde planlanan panele Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, UN Women Program Asistanı Ülkem Önal ve KAGİDER Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Erdem, Unilever Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Şenel ve İzmir Ticaret Borsası Kurumsal İletişim Uzmanı Semih Çatak konuşmacı olarak katılacak. 20 Eylül tarihinde BUSİAD Evi'nde gerçekleştirilecek panel öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa'ya taşımak istediklerini dile getirdi. Cesur, “Bin yıllık kalkınma hedeflerine bağlı olarak Türkiye'nin en geride kaldığı konulardan bir tanesi de maalesef toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Şu an 2017 verilerine göre, Türkiye 145 ülke arasında 131'inci sırada yer alıyor. Bu konuya özellikle eğilmek gerektiğini düşünerek, Global Compact'ın altında kadının güçlenmesi çalışma grubunu oluşturduk. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de maalesef kadın istihdamı çok geridedir. 2030 yılı itibariyle kadın erkek eşitliği sağlanabilirse, ekonomide yüzde 12'lik bir büyüme gerçekleşecektir" dedi.

Ülkelerin 2030 yılına kadar cinsiyet eşitliğini sağlama çabalarının olduğunu belirten Cesur, "Türkiye olarak bu konuda yapacağımız çok adımlar var. 10 kişiden fazla çalışanı olan her firma WEPs ilkelerine, CEO'sunun taahhüdü ile imza atabiliyor. Biz BUSİAD ve BUİKAD ile birlikte kurduğumuz bu platformla Bursa'daki firmalara bir çağrıda bulunduk. Şu anda 30 tane firma imzacımız oldu. Türkiye genelinde ise 276 firma WEPs imzacıdır. STK'lar ve özel şirketler açısında önemli olan ‘Gücümüz Eşitliğimiz' paneline herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

BUİKAD Başkanı İpek Yalçın ise, “Siyasette, çalışma alanında, eğitimde ve sağlıkta salt kadınların sayısal olarak varlıklarının arttırılması değil, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliği yönünde politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Bu sorun sadece kadınların değil, toplumun bir sorunudur. Eğer erkek kadın ayırt etmeden bu konuda gerçekten çalışmalara içtenlikle devam etmezsek, sürdürülebilir kalkınmak mümkün değil. Türkiye'nin 2023 hedeflerine kadınsız ulaşması imkansız olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de kadınlar değerlendirilmeyen doğal kaynaklardır” diye konuştu.