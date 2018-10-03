İş dünyasından enflasyon açıklaması

30 çıkmasını kaygıyla karşıladıklarını söyledi.

BUSİAD Başkanı Türkay, “Bizler üretimin başındakiler olarak, ısınan ortamı soğutmaya çalışırken, gelen veriler yaptıklarımızı boşa çıkarıyor. Dövizin geçişkenliği biraz hızlı oldu. Beklentimiz daha yavaş olması yönünde idi. Artık alınması gereken tedbirler temel ekonomi kurallarıyla sabit. Yıllık bazda olmasını istediğimiz rakamları artık bir ayda görüyoruz“ dedi.

Türkay, geçen ay yıllık bazda olan enflasyonun 17.90 olduğunu ve yetkili kurumların buna göre yıl sonu tahminini yüzde 20'lere yükselttiğini de hatırlatarak, “Bu ay, yıllık enflasyon yüzde 24.52 oldu. Bu hızla giderse yıl sonu tahminleri yeniden revize edilmek zorunda kalacak ve faizler yeniden artırılacak. İşimiz enerji zamlarıyla birlikte giderek zorlaşmıştı. Umarım hükümetin tedbirleri önümüzdeki 3 ayda enflasyona fren olur” diye konuştu.

Türkay, şöyle devam etti:

“İş dünyası olarak tabii ki bu durum karşısında en atik ve verimli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Sonuçta ayakta kalmak zorundayız. Hepimiz bir şekilde istihdam sağlıyoruz, ihracat yapıyoruz.İç piyasanın yavaşladığı bu dönemde ihracatın öneminin daha da net bir şekilde anlaşıldı. Bu, hem ihracat yapmayanları bu konuya yönelmeye zorlayacak , hem de halihazırda yapanları da yeni pazarlara yönlendirecektir. Umarız ülke olarak bu durumdan çok daha kuvvetli bir şekilde çıkacağız. Tüm paydaşların bununla ilgili kendine düşen görevi bir vatani vazife ciddiyetinde yapacağından eminiz.“