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02 Ocak 2017 17:01

İş dünyasından teröre ortak tepki

İş dünyasından teröre ortak tepki

02 Ocak 2017 17:01

Yılbaşı gecesi İstanbul’da bir eğlence merkezinde 39 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısına tepkiler artarak devam ediyor.
İnegöl iş dünyasının temsilcileri hain terör saldırısını kınadı. Esnaf odaları ve dernek başkanlarının ortak basın toplantısında konuşan İTSO Başkanı Metin Anıl, “Bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. 2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy’de yaşanan hain terör saldırısı hepimiz derin üzüntüye boğmuştur. Bu ve benzeri hain saldırıların hedefi, ülkemizin birlik beraberlik ve kardeşliğine gölge düşürmektir. Unutmayalım ki terör insanlığın düşmanıdır. 2016 yılında büyük acılar çektik. Bu acı yılın ardından, 2017 için hep birlikte huzur diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik. Ancak 2017 yılının daha ilk gecesinde terör karanlık yüzünü yine ortaya çıkardı. İnsanlık düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. İnegöl iş dünyası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Terör, sadece ülkemizin değil dünyanın da en büyük meselesidir” dedi.
Anıl konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bütün vicdan sahipleri el ele verip, ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Terörün tek panzeiri birlik ve beraberliktir. İnegöl’deki iş dünyası temsilcileri olarak bir kez daha devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu terör mihrakları, milletin her ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, sarsılmaz bir inançla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, hiçbir tehditle çözülmeyeceğini eninde sonunda anlayacaktır. İnşallah devletimizin güçlü duruşuyla ve milletimizin feraseti ile bu sıkıntıları atlatacağız. İnanıyoruz ki devletimiz bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Biz de millet olarak daha çok kenetleneceğiz, birlik ve beraberliğe daha çok önem vereceğiz. Bir daha böylesine acı olayların yaşanmamasını diliyoruz. Bütün milletimizin başı sağ olsun.”



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