İş dünyasının iki dev eseri hizmete açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından BTSO Eğitim Kampusu'na inşa edilen cami ile TOBB ve Bursa Valiliği'nin katkılarıyla yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle hizmete açıldı.

Atıcılar'da bulunan BTSO Eğitim Vadisi'ndeki eserlerin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak bugüne kadar eğitim alanında yaptıkları yatırımların toplam tutarının 600 milyon lirayı aştığını söyledi. TEKNOSAB, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi, ile Model Fabrika, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa'yı yeni sanayi devrimine hazırlarken, genç kuşak için de güçlü bir gelecek inşa ettiklerini dile getiren Burkay, “BTSO MESYEB, BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi Bursa'ya özel projelerle de nitelikli insan kaynağına katkılarımızı daha da artırıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra ülkemizin ilk yüksek teknolojili endüstriyel üretim üssü TEKNOSAB içerisinde kuracağımız BTSO Teknoloji Üniversitemiz de kentimizin gelecek vizyonuna hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

“Eğitim sistemini teknolojik değişimlere ve çağın ihtiyaçlarına göre kurgularken içeriğini kadim kültürümüz ve ortak millî değerlerimiz üzerine inşa etmeliyiz” diyen Burkay, “Millî ekonomi ruhunun hakim olduğu bugünkü süreçte, eğitimin içeriğinin de millîleşmesi ve öğrencilerimizin ortak inanç ve ahlak değerleriyle yetişmesi dinamizmimizi de artıracaktır. Bizim hayâl ettiğimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları bu okullarda yetişen evlatlarımız ve onların değerli öğretmenleri olacaktır. Eğitim sadece bugüne değil, geleceğe de yatırımdır. Hayırla yad edilen bu yatırımlarda kaybetme riski yoktur” diye konuştu.

Özgün mimarisi ve tasarımıyla öne çıkan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Camii'nin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçtiğini ifade eden Burkay, “Bu yatırımların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve BTSO Meclis üyelerimize de bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Burada hem dünyevi, hem de uhrevi bütün alanlara hitap eden ve ilimle donanmış güçlü bir neslin yetişeceğine olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 81 ilin tümünde eğitim yatırımları yaptıklarını ifade ederek, "Bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım ülkeye en büyük hizmettir. Çünkü bir ülke ne kadar iyi eğitimliyse o kadar zengin olur. O halde anneler, babalar; kızlarımızı, erkeklerimizi okutacağız. Onlar sadece sizlerin evlatları değil aynı zamanda bu ülkenin de evlatları. Onlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım" dedi.

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi ile BTSO Cami'nin şehre kazandırılmasında Burkay'ın büyük katkıları olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıkloğlu, şunları kaydetti:

“Okulumuzun ilk imzasında, ilk tuğlasında onun emeği var. BTSO, şehrimize çok önemli katkılar sağlıyor. Bugün de okulumuzla birlikte modern mimarisiyle dikkat çeken böylesine güzel bir ibadethaneyi daha hayata geçirdikleri için değerli Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da Bursa'da hayırsever iş adamlarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığımıza, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza, valiliğimiz ve belediye başkanlığımıza bu kıymetli eserleri şehre kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa'nın hayırsever insanlarının muazzam katkılarıyla çok önemli eserler kazandığını ifade etti. Bursa'da şu anda 22 eserin hayırsever destekleriyle yükseldiğini kaydeden Vali Küçük, “Devletimizin katkılarıyla eğitim kurumlarımızın kapasitesi arttı. Anadolu İmam Hatip Lisemizi inşa eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na; BTSO Camisi'ni bölgeye kazandıran BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin toplum yapısı sağlam, eğitimi güçlü, dünyaya öncülük eden kaliteli insanlarıyla gelecek hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, her iki eserin de Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri dualarla okul ve cami açılışlarını gerçekleştirdi.